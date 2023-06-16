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Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план

Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план
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Британские СМИ сообщают, что Меган Маркл не смогла спокойно пережить игнорирование со стороны Карла III.

Как известно, у герцогов Сассекских довольно напряженные отношения с королевской семьей. На то была масса причин: чересчур откровенные интервью, скандальные мемуары с раскрытием нелицеприятной информацией. Неудивительно, что Меган Маркл и принц Гарри не получили приглашение на важное событие.

В Великобритании состоится официальное празднование юбилея короля. Карл III отметит 75-летие, а опального сына с супругой в гости решил не звать. Ну, а герцогиня Сассекская тем временем совершила один поступок, который народ уже приняли за коварный план, нацеленный на то, чтобы испортить праздник. По крайней мере, такие комментарии появляются на просторах Интернета, а подобные статьи – в прессе.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл в свое время заключили многомиллионный контракт с известным стриминговым сервисом, который выпустил о них документальный сериал. Сообщается, что супруга сына Карла III договорилась с боссами платформы запустить сериал "Форс-мажоры" со своим участием. И ее не остановил тот факт, что ленту крутили уже не раз. Кажется, герцогиня решила помозолить глаза родне.

Но самое интересное, что в преддверии показа сериала, звезда запустила рекламную кампанию, в которой, конечно, нашлось место упоминанию королевской семьи. Там звучат фразы о том, какую жертву принесла Меган Маркл, отказавшись от блестящей карьеры ради брака с наследником престола.

16 июня 2023, 08:20
Меган Маркл. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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