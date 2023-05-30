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"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина*

"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина*

Юлия Проскурякова рассыпалась в комплиментах поющему и танцующему комику Максиму Галкину*.

Жена российского композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова всегда приветливо относилась к коллегам по сцене. Но в последнее время все изменилось. В мире российского шоу-бизнеса произошел раскол, и теперь даже не верится, что когда-то Проскурякова открыто нахваливала иноагента Галкина*.

12 декабря 2021 года Юлия Проскурякова опубликовала в запрещенной соцсети пост, в котором рассказала, что 3 декабря в Кремле состоялся концерт Максима Галкина*, и ей посчастливилось на нем побывать. Тогда еще у Галкина* в России были толпы поклонников и аншлаги, и Проскурякова осталась довольна от его выступления.

"Несмотря на всю непогоду в этот вечер, огромные очереди на вход, ковид-ограничения и тщательный досмотр, все это не смогло помешать встретиться с веселым приветливым ярким искрометным и очень талантивым Максимом Галкиным*. Максим* в течение часа пел, танцевал и шутил. Прекрасный концерт!" – признавалась тогда жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Стоит отметить, что сейчас все шарахаются от Галкина*, а раньше открыто выражали восхищение, хотя прошло совсем немного времени. Удивительно, как все изменилось в шоу-бизнесе за какой-то год. Впрочем, семья Николаева не клеймит позором Аллу Пугачеву, а Юлия Проскурякова даже выложила в день рождения Примадонны 15 апреля 2023 года отрывок видео, на кадрах которого жена Галкина* поет.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

30 мая 2023, 15:46
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

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