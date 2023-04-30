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Воскресенье 30 апреля

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В дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой

В дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой
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Олег Басилашвили практически перестал выходить из дома.

Олег Басилашвили, знаменитый актер и режиссер, который когда-то был на вершине славы, теперь вынужден ухаживать за своей слегшей женой. О том, что в дом артиста пришла беда, стало известно случайно. Последнее время актер редко появляется на публике, не дает интервью. Как оказалось, на то есть причины.

"Моя жена сейчас очень больна. Переживаю за нее. Не могу больше ни о чем думать, только о здоровье Галины", — поделился своими переживаниями Басилашвили с журналистами, которые позвонили справиться о здоровье.

Актеру уже 88 лет, возраст берет свое. Он то и дело жалуется на тяжелую болезнь, правда, диагноз не раскрывает. Известно, что полтора года назад Олег Валерианович перенес коронавирус.

Галина — вторая супруга актера. Его первый брак был с одногруппницей по театральному училищу Татьяной Дорониной. Отношения продлились восемь лет, но закончились абортом и разводом. Со второй супругой Басилашвили познакомился значительно позже. Причем, по словам актера, в момент их первой встречи был слегка нетрезв.

Коллеги актера считают, что роль Воланда, которую Басилашвили сыграл в сериале Владимира Бортко "Мастер и Маргарита", сильно повлияла на него. Актриса и режиссер Наталья Бондарчук поделилась своими соображениями на этот счет. Она думает, что роль сатаны подорвала душевное здоровье Басилашвили, отразившись на психике.

30 апреля 2023, 13:20
Фото: Photographers / Legion-media / www.legion-media.ru
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