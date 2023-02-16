"Она на коленях должна стоять": плюнувшая в народ звезда "Иронии судьбы" получила ответ

Барбару Брыльску из "Иронии судьбы" поставили на место.

Некогда популярная актриса из Польши и звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска заявила, что российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, совершенно нищие и непригодные для жизни. Плюнувшая в народ, живущий в российских городах, актриса якобы боится выходить из самолета, оказываясь в провинции. На свои громкие слова она получила не менее громкий ответ.

Шоумен Сергей Соседов заявил, что поездки Барбары Брыльски по России после успеха "Иронии судьбы" — это не отдых и не каникулы, а рабочие поездки. За это актрисе платили деньги, а зрители ждали встречи. Именно они подарили Брыльской славу и успех.

Сами россияне понимают, что уровень жизни разнится от города к городу, но почему-то не боятся выходить из самолетов. Кроме этого, шоумен напоминает, что российские небольшие города очень чистые и ухоженные. А вот Краков, по мнению Соседова, далек от этого статуса.

"Она на коленях должна стоять во всех городах, в которых она бывает — вышла с трапа самолета и тут же встала на колени", — негодует шоумен в разговоре с Пятым каналом.

Напомним, что "Ирония судьбы" вышла на телеэкраны в 1976 году. Полька Барбара Брыльска сыграла главную роль — Надю, чем и завоевала популярность и любовь россиян.