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"Я вас проклинаю": Брошенный семьей Леонов из "Папиных дочек" превратился обрюзгшего старика

Как живет сын Евгения Леонова?
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Не так давно звезда "Папиных дочек" появилась в программе "Поем на кухне всей страной", заняв место одного из членов жюри. Актер, конечно, с момента закрытия нашумевшего сериала сильно изменился: волосы поседели, появилась бородка, фигура располнела, а кожа на лице довольно вялая. В общем, наследник Евгения Леонова превратился в обрюзгшего старика.

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В целом, это неудивительно, учитывая возраст артиста. Но другой вопрос – каким он предстанет перед зрителями в новой версии "Папиных дочек", которую вот-вот должны начать снимать? Некоторые подросшие и изменившиеся герои, по слухам, отказались сниматься, видимо, посчитав, что пережили этот проект. Но постаревший Андрей Леонов все же решился участвовать.

Впрочем, скорее всего, смотреть новый сезон со своим участием он не будет. В недавнем интервью актер признался, что редко включает картины со своим участием и полагается на оценки зрителей – знакомых или нет.

"Кто-то из друзей, наверно, посмотрит сериал, что-то скажет. Например, вы посмотрите и перезвоните мне со словами: "Андрей, вроде неплохо все получилось" или, наоборот, скажете: "Я вас проклинаю", – рассуждает наследник Евгения Леонова.

Возможно, "Папиных дочек" сможет оценить подрастающий внук, правда, его мнение он сможет узнать лишь по телефону. Стоит напомнить, что сын с его семьей бросили артиста в России, перебрались в Швецию и уже больше трех лет с ним не виделись. К счастью, у Андрея Леонова есть молодая жена и двое младших детей, которые всегда с ним рядом.

Андрей Леонов. Фото: Mosfilm/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2023, 14:40 Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник

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