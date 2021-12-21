Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Вторник
21 декабря
Лента новостей
15:27
Объем транзитного грузопотока по Севморпути вырос на 59%
15:16
Лазарев встал грудью за Тарасова после насмешек Бузовой: Как мужчина за мужчину
15:15
Оприходовал юную красавицу и завел еще двоих детей: что стало со звездой "Папиных дочек" Леоновым
15:12
"Если положите там, встану и уйду": озвучено странное требование умирающего Соловьева
15:02
"Мы с Ларкой споемся": заговорившую о сглазе Гузееву вывели на чистую воду
14:42
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
14:40
"Жива": Тарасова вышла на связь после слухов о тяжелой болезни
14:40
Какая нежность: бросившего Бузову Тарасова засняли во время близости с Басковым
14:40
"Пороки развития": Беременная дочь Турецкого трясется от ужаса после УЗИ
14:16
Стриженова публично взвыла из-за Цискаридзе: Горе, горе!
14:05
"Наши пути разошлись": оскандалившийся Кокорин расстался с женой
13:56
Заделал ребенка, бросил ради Бузовой и перестал платить алименты: что стало с первой женой Тарасова
13:56
"Эта штука была самым желанным подарком": Газманов показал детские забавы
13:55
Состояние тяжелое: Изувеченная в пожаре Хлебникова никак не вырвется из больницы
13:35
Облитая исподтишка фекалиями звезда "Универа" Самбурская плюнула в Дробыша
13:24
Редкие встречи и эротические фото: 50-летняя Федункив раскрыла детали брака с юным итальянцем
13:22
"Двухтонная балка не должна падать на актеров": скандал в Большом театре получил продолжение
12:59
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
12:58
"Зачем эти трусы, без них бы вышла": Орбакайте обсмеяли за нелепый образ
12:57
Сердечно-сосудистая система и печень: Что творится с Пригожиным после резкого похудения
12:40
Ошеломившая народ звезда "Сватов" Железняк сделала заявление
12:36
"Все в одном флаконе": по изорванной Успенской прошлись
12:35
"Держусь изо всех сил": мечтающий о деньгах Пригожин усох на глазах
12:26
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
12:24
Миллионы за видео: Собчак влетела на круглою сумму из-за ролика на ютубе
12:09
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
12:03
Звезда "Тайн следствия" Ковальчук о любовном треугольнике: Такой замечательный парень
11:53
Самоуверенную Бузову затравили после публичной оплеухи Тарасову: Давно переварил и выблевал
11:52
Пережившая тяжелую болезнь Фрейндлих взялась за старое
11:51
Кому нельзя находиться на морозе: врач поделился мнением
11:30
"Классический недотрах": Боня заявила о проблемах Бородиной в постели
11:26
СМИ: Три человека пострадали в ДТП с губернатором Кемеровской области
11:16
Звезда сериала "Тайны следствия" Андрей Шарков: Хоронить будут в берете
11:04
Вышедшая в свет 60-летняя Малышева изменилась до неузнаваемости
10:57
Обнародованы данные о долгах вляпавшейся в секс-скандал Распутиной: В полной ****!
10:48
"Могут повязать прямо здесь": объявленная в розыск Агурбаш не отступилась от принципов
10:44
"Долиной срочно к врачу": народ ошарашен внешним видом певицы
10:38
Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга
10:37
"Старородящая": заявившую о третьем ребенке Утяшеву поставили на место
10:19
"Видно все": пышногрудая Чехова в красном бикини поразила народ
10:03
Обнародовано фото маленького сына Кабаевой: Мальчик с лицом отца
10:02
"Завидный жених": Сябитова окинула опытным взглядом разведенного Лепса
09:49
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
09:25
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми
09:25
"Зачем мне лишнее": фривольная 67-летняя Успенская покрутила упругой попой без трусиков
08:57
"С эрекцией уже проблемы": Лепс шокировал народ признанием о своем здоровье
08:55
"Пузырится и ладно": окосевшего Богомолова сняли с бутылкой
08:52
Оплеванный Тарасов встал и ответил на дерзкие оскорбления Бузовой
08:45
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
06:25
"Ух какие": Пампушка Семенович плюхнулась на отвисшие прелести
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
"Очередная отвратительная манипуляция": Шепелев взорвался из-за обвинений в сексуальном насилии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Оприходовал юную красавицу и завел еще двоих детей: что стало со звездой "Папиных дочек" Леоновым

Оприходовал юную красавицу и завел еще двоих детей: что стало со звездой "Папиных дочек" Леоновым

Артисту удалось построить успешную карьеру и обзавестись большой семьей
прочитано 84 раза

Последняя серия ситкома "Папины дочки" вышла на экраны почти девять лет назад. Несмотря на это, многие телезрители до сих пор помнят Андрея Леонова как главу семейства Васнецовых. В свое время роль отца пятерых дочек принесла актеру известность и узнаваемость. Меж тем главный папа страны, как его называли любители сериала, давно стал многодетным отцом и в реальной жизни.

ПО ТЕМЕ

Обнаружен рак: вдова Леонова собрала 20 тысяч долларов на спасение сына

Вышедший из себя Леонов из "Папиных дочек" решился на крайние меры

Андрей Леонов появился в 1959 году в семье всенародно любимого артиста Евгения Леонова. Съемочные площадки и закулисье стали практически вторым домом наследника актера. Неудивительно, что после окончания школы он решил пойти по стопам знаменито отца и поступил в театральное училище им. Щукина. К тому же, свою первую роль Леонов-младший получил еще подростком, сыграв в фильме "Гонщики" вместе с родителем.

К счастью, артист успел поработать вместе с известным родителем далеко не один раз. Во время обучения в театральном Андрей Евгеньевич сыграл вместе с отцом в фильме "Обыкновенное чудо", позже – в картине "Время и семья Конвей". Кроме того, Леонов-младший служил в "Ленкоме" вместе с обоими родителями. Если карьера у артиста складывалась успешно, то в личной жизни все было не так гладко.

В первый раз Андрей Евгеньевич женился на уроженке Чили Марии Алехандре Куэвас. Она же стала матерью его первенца, названного в честь знаменитого дедушки. Несмотря на то, что в итоге семья распалась и мать увезла Женю в другую страну, он не потерял контакт с отцом и даже пошел по его стопам.

После развода с первой женой, Леонов-младший полностью посвятил себя работе, позабыв о личной жизни. Вторую спутницу, дочь композитора Игоря Якушенко, он встретил только спустя годы. Анастасия стала женой актера еще во время его съемок в "Папиных дочках".

Второй брак звезды сериала оказался удачным. Супруга, которая моложе Андрея Евгеньевича на 13 лет, построила карьеру продюсера и родила супругу двоих детей. Анна появилась на свет в 2010 году, а Михаил – три года спустя.

В этом году Леонову исполнилось 62 года. Несмотря на то, что большинству телезрителей он запомнился как психотерапевт и папа пятерых дочек Сергей Васнецов, за свою карьеру актер успел примерить на себя почти 60 ролей в кино. Кроме того, он до сих пор продолжает радовать поклонников новыми работами. В следующем году на экраны выйдут сразу два фильма с участием артиста.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Mosfilm / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 15:15 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала

Народ поднял шумиху
Шоу-бизнес

Заделал ребенка, бросил ради Бузовой и перестал платить алименты: что стало с первой женой Тарасова

Женщина одна воспитывает 11-летнюю дочь футболиста
Шоу-бизнес

Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо

Журналист изменился
Шоу-бизнес

Обнародовано фото маленького сына Кабаевой: Мальчик с лицом отца

Публика ахнула

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Спорт

"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк
"Все самое-самое": Навка порадовала народ снимком из бани

Регионы

Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+