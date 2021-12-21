Оприходовал юную красавицу и завел еще двоих детей: что стало со звездой "Папиных дочек" Леоновым

Артисту удалось построить успешную карьеру и обзавестись большой семьей

Последняя серия ситкома "Папины дочки" вышла на экраны почти девять лет назад. Несмотря на это, многие телезрители до сих пор помнят Андрея Леонова как главу семейства Васнецовых. В свое время роль отца пятерых дочек принесла актеру известность и узнаваемость. Меж тем главный папа страны, как его называли любители сериала, давно стал многодетным отцом и в реальной жизни.

Андрей Леонов появился в 1959 году в семье всенародно любимого артиста Евгения Леонова. Съемочные площадки и закулисье стали практически вторым домом наследника актера. Неудивительно, что после окончания школы он решил пойти по стопам знаменито отца и поступил в театральное училище им. Щукина. К тому же, свою первую роль Леонов-младший получил еще подростком, сыграв в фильме "Гонщики" вместе с родителем.

К счастью, артист успел поработать вместе с известным родителем далеко не один раз. Во время обучения в театральном Андрей Евгеньевич сыграл вместе с отцом в фильме "Обыкновенное чудо", позже – в картине "Время и семья Конвей". Кроме того, Леонов-младший служил в "Ленкоме" вместе с обоими родителями. Если карьера у артиста складывалась успешно, то в личной жизни все было не так гладко.

В первый раз Андрей Евгеньевич женился на уроженке Чили Марии Алехандре Куэвас. Она же стала матерью его первенца, названного в честь знаменитого дедушки. Несмотря на то, что в итоге семья распалась и мать увезла Женю в другую страну, он не потерял контакт с отцом и даже пошел по его стопам.

После развода с первой женой, Леонов-младший полностью посвятил себя работе, позабыв о личной жизни. Вторую спутницу, дочь композитора Игоря Якушенко, он встретил только спустя годы. Анастасия стала женой актера еще во время его съемок в "Папиных дочках".

Второй брак звезды сериала оказался удачным. Супруга, которая моложе Андрея Евгеньевича на 13 лет, построила карьеру продюсера и родила супругу двоих детей. Анна появилась на свет в 2010 году, а Михаил – три года спустя.

В этом году Леонову исполнилось 62 года. Несмотря на то, что большинству телезрителей он запомнился как психотерапевт и папа пятерых дочек Сергей Васнецов, за свою карьеру актер успел примерить на себя почти 60 ролей в кино. Кроме того, он до сих пор продолжает радовать поклонников новыми работами. В следующем году на экраны выйдут сразу два фильма с участием артиста.