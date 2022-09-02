Задаривал лучшими платьями и страдал от недостатка любви: как Евгений Леонов жил с единственной женой

2 сентября Евгению Леонову могло бы исполниться 96 лет.

В карьере Евгению Леонову повезло далеко не сразу. Долгие годы артисту доставались лишь второстепенные и незаметные роли. В любви Леонову тоже довольно поздно улыбнулась удача. Актер мечтал найти вторую половинку, но девушки не отвечали ему взаимностью. Свою единственную супругу Евгений Павлович встретил уже в 31 год и всю оставшуюся жизнь ее буквально боготворил.

До знакомства с будущей женой у Евгения Леонова не складывалось с противоположным полом. Поговаривали, однажды актер в слезах убежал с вечеринки, потому что ему отказала понравившаяся девушка. Родители Леонова переживали за будущее сына, а сам он считал себя неудачником. Все изменилось, когда в жизни артиста появилась девушка с редким именем Ванда.

Судьбоносная встреча состоялась в Свердловске, куда Евгений Павлович приехал на гастроли с театром имени Станиславского. Прогуливаясь по местным улицам, они с приятелем познакомились с двумя очаровательными девушками. Одной из них оказалась Ванда. В это же день Леонов пригласил новую знакомую на спектакль. Вскоре у них завязались серьезные отношения и девушка перебралась в Москву.

Артист буквально потерял голову от возлюбленной и быстро сделал ей предложение. Если семья Леонова тепло приняла невестку, то ее родители были не рады зятю в лице актера. Впрочем, свадьбе это не помешало. В 1957-м влюбленные поженились, а спустя два года у них родился сын Андрей.

Всю свою жизнь Евгений Леонов был невероятно привязан к супруге. Он всегда тосковал, когда жены не было рядом, и задаривал ее лучшими платьями, которые привозил из заграничных гастролей. Ванда Владимировна была хорошей хозяйкой и поддерживала уют в доме, однако в силу своего характера не проявляла нежности к мужу. Эту сдержанность унаследовал и их сын.

Ранимый Леонов часто обижался на близких, которые были к нему холодны, и страдал от недостатка любви. Супруга артиста была не склонна к сантиментам, зато всегда за него переживала и была ему предана. Ванда Владимировна ни на шаг не отходила от мужа, когда он на долгие 28 дней впал в кому. А когда Евгения Павловича не стало, вдова бережно хранила о нем память и отказывалась давать интервью. Ванда Леонова пережила любимого мужа почти на 30 лет и была похоронена рядом с ним.