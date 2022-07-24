Живущего отдельно от Варум Агутина поймали на романе с замужней: Тупо физиология

Последнее время все чаще появляются слухи об изменах Леонида Агутина Анжелике Варум.

Психолог Лина Дианова решила разобрать причины, по котором люди ходят налево на примере звездных пар. Специалистка разобрала недавние интервью Агутина и Варум, в которых те рассказывают о своем отношении к адюльтерам и личном опыте.

Стоит отметить, что музыкант и певица неоднократно признавались, что не живут вместе. Точнее, они проживают в одном доме, но у каждого есть своя спальня, а также они частенько селятся в разных гостиничных номерах. Многие поклонники осуждают Леонида Агутина и Анжелику Варум за подобное, считая, что это показывает нелюбовь в паре. Но, по словам психолога, такой подход очень даже правильный, так как личное пространство очень важная штука в отношениях.

В интервью Ирине Шихман музыкант признался, что во время измены голова отключается не только у мужчины, но и у женщины. Журналистка подловила его на романе с замужней, точнее на косвенном признании в этом. Ведь, по словам Агутина, он не знает ни одного мужчины, у которого бы не было отношений с дамой, состоящей в браке. "Просто женщины аккуратнее и хитрее", – отметил музыкант.

Лина Дианова подчеркнула, что на самом деле девушки изменяют так же часто, как и мужчины.

"Есть женщины, для которых секс – тупо физиология. И она, занимаясь сексом с другим, продолжает любить своего основного партнера. Особенно круто, если основной партнер знает и у них это в списке договоренностей", – подчеркнула психолог.