Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Четверг
14 июля
Лента новостей
09:38
"Кто мне мешает?": Жестко подсевший на наркотики Панин решил стать женщиной
09:35
Парковаться возле частого дома нельзя? Ответ юриста
09:23
Элитным квартирам не хватает арендаторов
09:14
"Очень болеет": подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской
08:56
"Новый роман": сделано сенсационное заявление о внебрачном ребенке пойманного на измене Агутина
08:53
"В сумасшедшем доме": Сплющенная Бородина загремела в больницу из-за серьезных проблем с головой
08:28
Королевы больше нет: известная российская певица прилюдно побила Мадонну
06:21
Связь с Биланом, упреки в романе с женатым и скандальный развод: личная жизнь скрытной Пелагеи
04:11
Спрос на апартаменты упал на 11%
02:06
Коленька Басков, серийный убийца и другие экземпляры: как я искала любовь на сайте знакомств и что из этого вышло
00:22
Летние Кузьминки: народные приметы и традиции 14 июля
22:16
"Готовимся": счастливая 51-летняя Сенчукова выдала семейную тайну
21:53
Героическая женщина: Собчак сбежала из России после унижения со стороны Богомолова
21:24
В Кемерове загорелся перевозивший пассажиров автобус
21:03
"Кот в мешке": как россиянам приобрести машину из Европы
20:52
В Нижегородской области при ДТП со снегоуборочной техникой погиб человек
20:49
"5-7 лет тюрьмы": предателю Галкину придется ответить по всей строгости закона
20:12
В центре Москвы строители напали на жильцов квартиры
19:55
"Все очень деликатно": всплыли подробности 15-секундного контакта Асмус с Козловским
19:50
В какую недвижимость стоит вкладывать деньги в 2022 году: совет начинающему инвестору от эксперта
19:32
Байден опозорился в ходе визита в Израиль – видео
19:21
Двое жителей Серпухова похитили из машины имущество почти на 300 тысяч рублей
19:00
Предмет санкций: США намерены усилить давление на Россию
18:20
"Жизнь скучная, дел нет": уставший от слухов Тюльпанов нашел объяснение грязным сплетням
18:03
"Перед лицом угрозы": во Франции признали энергетическую зависимость Европы от России
17:22
"Слишком много себе позволяет": плюнувшему в Россию Панину указали его место
16:42
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
16:07
Как выбрать автомобиль мечты: совет эксперта
15:44
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
15:41
В Подмосковье мигранты насмерть забили заступившегося за девушку мужчину
14:55
"Рядом": оставившая мужа 73-летняя Пугачева утонула в любви с горячим гетеросексуалом
14:29
"Без трусов": Потерявшая стыд Кошкина возбудила россиян
13:24
16 раз женился, но отцом так и не стал: как живет звезда фильма "Государственная граница" Новиков
13:13
"Голубизна": Наживающаяся на россиянах Королева растранжирила 5 миллионов на прихоть
13:11
ФСБ обезвредила и задержала опасного националиста в Волгограде
12:44
Привет с того света: россиянин выкопал на садовом участке череп покойника
12:05
"Кайф!": молодая жена Диброва вывалила голую грудь при всем честном народе
11:52
"После стольких лет": Отвернувшийся от жены Газманов снял длинноногих моделей в годовщину свадьбы
11:06
"Просто хочу": Истекающая потом Малышева сунула в промежность пробку у всех на виду
11:00
Проклятие старинного замка: призрак Белой дамы стережет роскошную недвижимость
10:56
"Не отвертеться": После новости о разводе любимая женщина Николаева попалась на ласках с молодым красавцем
10:30
Путин и Зеленский представили документы "о путях раздела Украины" – МК
10:19
"Невыносимо": сравнивший Россию с задом Шевчук заявил об эмиграции
10:16
Обрюхаченная Тодоренко раскормила в утробе бесполое существо: Самый большой ребенок
09:56
В Москве появились квартиры дешевле 5 млн
09:28
"Прямо на камни": разбившуюся в горах Боню нашли в крови
09:27
Картина маслом: спустившая на квартиру целое состояние Шукшина осталась у разбитого корыта
09:23
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
08:40
А как же Пугачева? Намявшего попку Галкина застукали в лесу с любимым мужчиной
08:34
"Умирает": Злющие отморозки ранили Корчевникова в сердце
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве продано элитного жилья на 51 млрд
Застройщики предложат скидки до 50%
"Ребенок вряд ли поможет": объявлено о расставании Тодоренко и Топалова
Волосатый и горячий: рассказавшая о свадьбе с молодым Буланова представила нового мужика
Вместе: Красотку из "Уральских пельменей" поймали с женатым Масляковым
"Гниет на жаре": лежащий почти месяц без похорон труп Нарцисса начал смердеть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Новый роман": сделано сенсационное заявление о внебрачном ребенке пойманного на измене Агутина

"Новый роман": сделано сенсационное заявление о внебрачном ребенке пойманного на измене Агутина

В ближайшем будущем в семье Леонида Агутина и Анжелики Варум могут возникнуть сложности, предупредила эксперт.
прочитано 426 раз

Леонид Агутин познакомился с Анжеликой Варум в 1997-м и через три года женился на ней. Со стороны брак знаменитой пары многим кажется идеальным, однако не все знают, что около 10 лет назад союз артистов мог распасться. В 2011 году музыканта поймали на измене (его сняли за поцелуями с незнакомкой, пока супруга спала в номере). Певица смогла простить мужа.

ПО ТЕМЕ

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано

"Нечто разрывающее на части": тайный поступок Агутина привел к смертельной катастрофе

 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Но в отношениях Агутина и Варум снова могут возникнуть проблемы, сказала астролог Анна Егорова. Она предупредила, что во второй половине 2022 года в браке артистов появится так называемая турбулентность. Мол, тайное Леонида может стать явным. На отношения на стороне намекает карта рождения Анжелики, якобы этим летом у певицы появится соперница.

Егорова не стала исключать того, что музыкант "закрутит новый роман" или общественность узнает о тайной связи артиста с другой. Но астролог сделала и другое сенсационное заявление в беседе с "Экспресс-газетой":

"Есть вероятность того, что всплывет внебрачный ребенок Леонида".

Эксперт предупредила о кардинальных переменах в жизни Леонида Агутина и Анжелики Варум. Возникшие проблемы удастся решить, а семью – сохранить, если этого будут хотеть оба партнера, отметила астролог. Но, по словам Егоров, терпение певицы может закончиться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2022, 08:56 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Пугачева? Намявшего попку Галкина застукали в лесу с любимым мужчиной

Появилось видео
Шоу-бизнес

"Невыносимо": сравнивший Россию с задом Шевчук заявил об эмиграции

Певец настроен решительно
Шоу-бизнес

"В сумасшедшем доме": Сплющенная Бородина загремела в больницу из-за серьезных проблем с головой

Появились подробности
Шоу-бизнес

"После стольких лет": Отвернувшийся от жены Газманов снял длинноногих моделей в годовщину свадьбы

Появилось фото

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения

Спорт

Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР

Регионы

В Кемерове загорелся перевозивший пассажиров автобус
Двое жителей Серпухова похитили из машины имущество почти на 300 тысяч рублей
В Подмосковье мигранты насмерть забили заступившегося за девушку мужчину
Висевшую на волоске жизнь олененка Герды спасли ветеринары Московской области
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+