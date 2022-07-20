"Спасибо за сына": Пойманный на интиме с фанаткой Агутин сообщил радостную весть после родов любимой женщины

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу бизнесе. Но и у них в жизни был жесткий кризис. Десять лет назад Агутина застали за поцелуями с другой женщиной, пара была на грани развода. Но им удалось найти компромисс, Варум простила мужа.
На днях Леонид Агутин поделился снимком любимой женщины, и это была не Анжелика Варум. Фанаты пришли в восторг от увиденного.
"Сегодня у мамочки День Рождения. Спасибо тебе за жизнь! За любовь и веру! За бесконечную доброту и заботу! Люблю и дорожу! Здоровья и долгих лет!!!" – написал Агутин.
"Спасибо за сына!" – добавили фанаты Леонида Агутина в комментариях к публикации.
Поклонники поблагодарили мать Агутина за то, что она явила миру талантливого певца. Впрочем, у Агутина были разные этапы в жизни. Однажды он, будучи на мели, даже приходил устраиваться в группу "На-На". Об этом ранее рассказывал музыкальный продюсер Бари Алибасов. По его словам, это были голодные времена, как раз на восходе музыкальной индустрии в СССР, когда продюсер решил создать "мальчуковую" группу и объявил кастинг через газету, пишет ОСН.