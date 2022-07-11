"Кровь": Стало известно об уходе Леонида Агутина

Отношение публики к знаменитому певцу Леониду Агутину в последнее время неоднозначное.



Кто-то продолжает его любить, а кто-то критикует за то, что он пытается усидеть на двух стульях, якобы выступая на концертах в поддержку Украины, хотя сам музыкант этот факт опровергает, и исполняя песни на родине. Политик Сергей Миронов даже требовал отстранить Леонида Агутина от выступлений в России.

Ну, а музыкант продолжает работать в России, несмотря на злые языки. Так, на днях в Сочи прошел ежегодный форум его имени, где, как правило, собираются творческие дети со всей страны с целью развить свой творческий потенциал. Этот год не стал исключением: музыкант вновь собрал талантливых ребят, а также звезд для проведения мероприятия.

Леонид Агутин делился с поклонниками фотографиями и видео с форума, чтобы даже те, кто не смог приехать, не остались в стороне. Так, например, вчера он показал ролик с саундчека финального концерта: артист вместе с коллегой по творческому цеху Владимиром Пресняковым спел хит "ДНК" в окружении детей.

"Перелей мне свою кровь,

Чтобы в моем ДНК

Выжила только любовь,

Выжила наверняка", – спели музыканты со сцены.

Собственно, форум подошел к концу, артист покинул сцену с грандиозными овациями. Супруга Анжелики Варум, к слову, проводили в последний путь с почестями – до очередного мероприятия, в рамках которого он исполнит хиты многомиллионной публики.

"Всегда мороз по коже от этой песни. Спасибо вам за эти эмоции. Всем участникам удачи и дальнейших творческих успехов", – написали поклонники в комментариях к публикации Леонида Агутина.