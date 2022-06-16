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Шоу-бизнес
"Придется кому-то отслюнявить": бросивший Россию Галкин рассказал о месте на Новодевичьем кладбище

"Придется кому-то отслюнявить": бросивший Россию Галкин рассказал о месте на Новодевичьем кладбище

Новодевичье кладбище – самый известный некрополь России. Здесь покоятся легендарные политики, артисты, спортсмены и общественные деятели. Простому человеку найти здесь последнее пристанище невозможно – места распределяются на самом верху. Но уехавший в Израиль юморист Максим Галкин уверен, что лежать тут ему не светит.
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Новодевичье кладбище включает в себя 11 участков, общая площадь которых составляет, по данным публичной карты Росреестра, 5,94 гектара (десять футбольных полей). В этом некрополе покоятся 26 тысяч человек, он официально признан историко-культурным памятником Москвы и считается самым привилегированным. Там покоятся Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Лужков, Людмила Зыкина, Борис Ельцин.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Но место тут получить очень непросто. Вот что рассказывал Иосиф Кобзон: "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул, – вспоминает Кобзон. – И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".

Даже звание Народного артиста не всегда гарантирует место на элитном Новодевичьем! "Прежде звание могло помочь тебе с местом в гостинице, с повышенной ставкой за концерты, – говорит Максим Галкин. – А сейчас даже место на кладбище просто так не получишь. Если ты Народный, то все равно придется кому-то отслюнявить, чтобы тебя похоронили ровно, а не сидя. Хотя на Новодевичьем места мало – там уже если только стоя. А чтобы с комфортом – надо заплатить".

Стоит заметить, что у супруги юмориста – Народной артистки Советского Союза Аллы Пугачевой – место на кладбище уже есть. Певица хотела бы упокоиться рядом с братом и родителями на Кузьминском кладбище столицы.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 16 июня 2022, 11:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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