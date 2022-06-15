"Пошел ты к черту": возмущенный Галкин посоветовал Газманову уехать из России

С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая была объявлена 24 февраля, у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в Израиле.



"Я хочу, что мы были прекрасной цивилизованной страной, – говорит пятый муж Аллы Пугачевой. – И когда мне говорят: "Тебе не нравится – уезжай!", я отвечаю: "Да пошел ты к черту! Сам уезжай!" Я – россиянин!"

"Сидит Газманов и говорит Чулпан Хаматовой, чтобы она уезжала, если ей что-то не нравится, – возмущался Галкин на своем концерте в Тель-Авиве. – Слушай, а мне ты не нравишься, ты и уезжай. Что это вообще за риторика?! Могут быть разные взгляды. Но что это такое: "Тебе не нравится – уезжай?" Почему если мне не нравится Путин, должен уехать я, а не все те, кому он нравится? Мне кажется, для его поклонников есть много прекрасных стран – Сирия, Северная Корея".

Стоит заметить, что и у Газманова, и у Хаматовой есть звания "Народного артиста России". Галкин же его не имеет. "Слава Богу, у меня нет никаких званий, я их никогда не брал, – радуется юморист. – Я всегда знал, что мой язык меня доведет, и начнут отбирать звания. А так отбирать нечего. Хотя можно забрать дом. Я ведь давно говорил, что из него был бы отличный дом пионеров".

Правда, как признается Максим, он не думал, что это так быстро начнется. "Я думал, что смогу какое-то время спокойно пожить, – вздыхает артист. – Но открою секрет: уже тогда, когда я строил это фортификационное сооружение, знал, что его попытаются забрать".