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Шоу-бизнес
"Был ад": Закатившему клоунаду Галкину прописали в челюсть

"Был ад": Закатившему клоунаду Галкину прописали в челюсть

Посетивший выступление Максима Галкина Андрей Макаревич рассказал, что творилось на концерте.
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Недавно Израиль обзавелся новым артистом – юмористом Максимом Галкиным, который сбежал из России вместе с женой и детьми. Как оказалось, комик на чужбине не бедствует и даже смог собрать аудиторию для дачи концерта. Кстати, выступление супруга Алла Пугачевой посетил и другой сбежавший артист – Андрей Макаревич. О своем впечатлении он рассказал в микроблоге. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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По всей видимости, певцу не особо понравилась атмосфера, царящая в зале, поскольку, как оказалось, публика была чересчур назойлива. "Был ад", – заявляет лидер группы "Машина времени". Дело в том, что Макаревичу уж очень не нравится, когда люди громко просят с тобой сфотографироваться, а потом еще пытаются приобнять. Израиль же, по словам артиста, в этом плане очень похож на Одессу.

Вот так вот "культурно" Макаревич намекнул на невоспитанность поклонников юмориста, пришедших к нему на концерт. Кстати, для многих звезд шоу-бизнеса подобные заявления оскорбительны и приравниваются к реальному удару в челюсть. Ведь для артистов фанаты – это их семья, которых они не позволяют оскорблять. Стоит отметить, что выступление самого Галкина Макаревич оценил. По его словам, закативший клоунаду супруг Примадонны отлично выполняет свою работу.

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Максим Галкин. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2022, 13:11 Источник: Вконтакте/Андрей Макаревич ✓ Надежный источник
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