"Поддерживаю!": Долина выдала реальное местонахождение Агутина после слухов о его эмиграции

Недавно в Сети появилась информация об эмиграции Леонида Агутина и Анжелики Варум. Якобы супруги улетели в Нью-Йорк, где купили квартиру в Манхэттене. 53-летний певец уже опроверг эти слухи. Теперь с заявлением выступила подруга артиста Лариса Долина.
Певица выдала местонахождение Агутина. Оказывается, исполнитель хита "Хоп хей лала лей", как он сам намекал, продолжает жить в родном городе – Москве. По словам артистки, ее коллега, как и раньше, занимается любимым делом. "Поддерживаю тебя! Ты лучший, очень люблю", – написала Лариса Александровна в своем телеграм-канале, обратившись к Леониду.
Сам же Агутин, комментируя нелепые слухи о себе, заявил, что в столь тяжелые времена "бескомпромиссные хайпожоры" воспользовались возможностью прославиться и сочиняют истории. Мол, такие люди "играют на самом животрепещущем".
Ранее "Дни.ру" писали об измене Леонида Агутина Анжелике Варум. В интернет попал снимок, на котором певец целовался с незнакомкой. Однако супруга певца продемонстрировала мудрость. Несмотря на предательство, исполнительница хита "Зимняя вишня" смогла простить музыканта.