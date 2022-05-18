Изменивший жене Агутин сорвался на крик: Не хочу оправдываться

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже больше 20 лет, но в их отношениях все же были и есть непростые времена.



Вспомнить хотя бы 2011 год, когда певец был буквально за руку пойман на измене своей супруге. Тогда по Сети распространилось видео, на котором музыкант целуется с некой женщиной в Юрмале, в то время как его возлюбленная спала в номере. Пара была на грани развода, но благодаря мудрости Анжелики Варум Леонид Агутин все же избежал разрыва.

Теперь в жизни звездной семьи новая напасть: на фоне побега многих представителей элиты шоу-бизнеса за бугор после начала спецоперации на Украине чету то и дело заносят в список сбежавших. Сами артисты никак не комментировали слухи и домыслы об их гражданстве и местонахождении. К счастью, у семейства есть фан-группа, которая хорошо знакома с ситуацией. В конце концов на фоне бесконечных разговоров музыкант сорвался на крик и высказал свою точку зрения.

"Не хочу сам комментировать, вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и "метать бисер", – начал свою речь Леонид Агутин.

Объясняться исполнитель хита "Хоп Хей Лала-Лей" не стал, а лишь репостнул новость одного из Телеграм-каналов, который взял комментарий у фан-группы для разъяснения ситуации. Преданные поклонники рассказали, что у звездной четы российское гражданство, а большую часть времени они проводят не в США, как говорят многие, а на Родине: музыкант готовит ежегодный летний детский форум, а его жена недавно принимало участие в Тотальном диктанте в Музее Москвы. К тому же в марте у пары проходили концерты в разных регионах.