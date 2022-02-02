"Я не ставлю крест на себе": овдовевшая Зудина готова к новой любви

Звезда призналась, что целенаправленно не думает о том, чтобы встретить нового мужчину. Она объяснила, что настолько была обласкана любовью режиссера, что тепло того чувства греет ее до сих пор.
Марина Зудина отметила, что ее амбиции максимально удовлетворены. Ведь она состоялась не только в профессии, но и в личной жизни – как мать и жена. Несмотря на то, что пока артистка не собирается снова замуж, она себя не программирует и не зарекается от новой любви. "Я не ставлю крест на себе", – заявила знаменитость,
Также актриса отметила, что в каком-то смысле стала такой, как до встречи с Олегом Табаковым. По ее словам, без бэкграунда супруги режиссера отношения с окружающими стали более честными.
Мерина Зудина отметила, что хочет жить сегодняшним днем, не загадывая далеко наперед. Она подчеркнула, что Бог уже дал ей много радости и счастья. Звезда театра и кино убеждена, что Господь знает, что, когда и кому нужно дать.
Вместе с тем артистка призналась, что ее не до конца отпустило после смерти мужа. По словам знаменитости, она уже способна плакать, чего раньше делать не могла. А вот беззаботно веселиться в компании друзей – еще нет.