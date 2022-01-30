"Импланты небольшие": Оголившуюся Зудину "подловили" на пластике

Вдова Олега Табакова вместе с другими звездами шоу-бизнеса появилась на торжественной церемонии. Для мероприятия артистка выбрала черное платье с открытым верхом, которое буквально оголило ее плечи и грудь. Снимки с торжества Марина опубликовала в "сторис" своего блога.
Многие поклонники заметили, что грудь артистки выглядит больше, чем раньше. В Сети предположили, что Зудина решила прибегнуть к пластической хирургии. Вдову Табакова "подловил" специалист. Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что операция действительно была. "Маммопластика есть, импланты небольшие, 250-300 мл", – заявил врач.
Ранее Марина Зудина резко высказалась в адрес перенесшей инсульт Елены Прокловой. В прошлом году 68-летняя артистка заявила, что в молодости подверглась домогательства со стороны известного режиссера. Зудина заявила, что считает маразмом подобные обвинения спустя десятилетия. "Я надеюсь, что я до такого маразма не доживу", – высказалась вдова Олега Табакова.
Напомним, Елена Проклова недавно попала в реанимацию с инсультом, врачи спасли ей жизнь и буквально вернули с того света. После этого артистка многое переосмыслила и стала вести себя несколько иначе.