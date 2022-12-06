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Шоу-бизнес
Туго обтянувшая свои прелести Кейт Миддлтон отдалась миллионеру на глазах у принца Уильяма

Туго обтянувшая свои прелести Кейт Миддлтон отдалась миллионеру на глазах у принца Уильяма

Публика получила очередное подтверждение того, что слухи о проблемах в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон имеют основания считаться правдивыми.
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Целых 11 лет назад Кейт Миддлтон сказала заветное "Да!" принцу Уильяму. В современном мире, где все приобрело приставку "фаст", такие длительные отношения вызывают множество эмоций. Страх, что сказка превратится в пыль, недоумение: неужели они не надоели друг другу, любопытство: осталась ли страсть в их отношениях.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм

Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм футболист

Королевская чета, вынужденная следовать протоколу, ведет себя на людях сухо и сдержанно, что не дает ответа ни на один из возникших выше вопросов. Поэтому любопытствующие вынуждены делать выводы основываясь на маленьких случайных ситуациях, возникающих спонтанно.

Пару дней назад в Бостоне прошла церемония Earthshot Prize, которую принц Уильям и Кейт Миддлтон почтили своим вниманием. Запомнилась она, однако, не только вдохновляющими речами участников, но нарядом Кейт и тем, как повела она себя на глазах у принца Уильяма.

Туго обтянувшая свои прелести зеленым платьем, герцогиня показала свои оголенные плечи и изумрудный чокер, доставшийся ей от покойной свекрови. Такой внешний вид вскружил голову Дэвиду Бекхэму, также прилетевшему на мероприятие, поэтому он, в нарушение всех правил, бросился с объятьями на Кейт Миддлтон. Та, в свою очередь, не раздумывая ни секунды, отдалась на волю чувств миллионера-футболиста.

Пока парочка обменивалась прикосновениями, ошарашенный принц Уильям смотрел на них, не в силах сохранить хорошую мину при плохой игре. Кажется, даже он понял, что семейная жизнь немного приелась его супруге. Многие уверены, что после премии у Кейт Миддлтон и Принца Уильяма состоялся серьезный разговор об их отношениях.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2022, 04:09 Источник: Express newspaper ✓ Надежный источник
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