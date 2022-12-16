Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Пятница
16 декабря
Лента новостей
15:50
Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером
15:30
"Больше нет!": Изможденное окровавленное тело Толкалиной нашли после жуткого убийства
15:10
И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу
14:50
Бродит голышом по улицам: Закрутившая шашни за спиной у мужа Седокова пустилась во все тяжкие
14:30
"Трепещу": профессионально работающая языком Брухунова довела старика до экстаза
14:10
В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет
13:50
В Москве вечером в пятницу ожидают 9-балльные пробки из-за снегопада
13:30
Элитная квартира в 130 квадратов в центре Москвы: откуда у 23-летнего Славы Марлоу такие деньги
13:10
"Поздно оправдываться": Бросившего невесту беглеца Виторгана поймали в окружении баб в России
12:50
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
12:30
Конец карьеры? Медведева решила "сменить приоритеты" в 2023 году
12:10
Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом
11:50
"Это отвратительно": Вскрылась грязная лицемерная ложь поливающей грязью Россию Ахеджаковой
11:30
Подмосковная полиция поймала наркокурьера
11:10
Нацедил в рот мочи: сексуальные извращения изменяющего жене Реввы всплыли наружу
11:09
Где искать дешевые "однушки" в Москве
10:50
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
10:30
"Полнота интиму не помеха": 140-килограммовый Пухляш из Little Big оказался в койке просто огонь
10:10
В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками
09:50
Для чего москвичи покупают недвижимость в Сочи: объяснил риелтор
09:30
"Орала так, что себя не слышала": Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности
09:10
Уволен: Беглому Урганту нашли замену после планов устроить шабаш в Кремле
08:50
В Москве отчим два года домогался несовершеннолетнюю падчерицу
08:30
Психолог назвала три способа избежать предновогодней депрессии
08:10
Проктолог предупредила об опасности анального секса
06:31
На квартиру в Москве придется копить 12 лет
04:15
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
02:12
Новостройки не продаются
00:14
Иван Молчальник: народные приметы 16 декабря
22:20
Все из-за Меган Маркл: принц Гарри едва не прикончил родного брата
22:00
"Под елкой с женихом": присевшую под кустиком Волочкову макнули в нечистоты
21:41
Автомобиль BMW вылетел с проезжей части на пешеходов в Москве
21:10
"Сосет": развратное видео молодой жены Петросяна слили в Сеть на фоне развода
20:50
На территории школы в Нижегородской области нашли человеческие останки
20:10
"Потребляла наркотики": изрезанную дочь Успенской пытается спасти лекарь
19:50
"Многие еще в панике": найденную без ног за две недели до смерти Барановскую не смогли спасти
19:31
Расписание ЕГЭ на 2023 год официально утверждено
19:10
"Конец издевательству": живодера из Старого Оскола проверяет полиция
18:50
"Я любовница": побившая жену Маликова молодая фифа сдала себя с потрохами
18:30
Павел Деревянко и Светлана Крючкова выступят в кафедральном соборе Калининграда
18:10
"Снова задержка": отомстившая мужу с другим Гагарина нагуляла живот
17:50
Сенсация не состоялась: годами дурившую народ Ротару вывели на чистую воду
17:30
"И крест повесить, и трусы снять": Цыганова растоптала "поющую для плебеев мать геев" Пугачеву
17:10
"Конкурентов точно не будет": доллару предрекли процветание в ближайшие годы
16:50
"А этот поросенок Фунтик – кто?": похожая на старуху 33-летняя жена Петросяна вцепилась в наследство и деньги юмориста
16:30
Выросла без внимания матери и не пошла по ее стопам: как живет единственная дочь Клары Новиковой
16:10
"Перестанут ценить друг друга": погрязшие в конфликтах принц Уильям и Кейт Мидлтон в шаге от развода
15:50
Разведенная с Меладзе беглянка Брежнева предъявила здоровенькую малышку: Счастливая мама
15:30
Сказки от Камбуровой, ностальгия от Стоцкой и женская сущность от жены Хабенского: главные премьеры зимы
15:10
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова
"Похоронили": измученная болезнью Поплавская ревела в агонии
Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак
"Задирал футболку": интимная связь Алины Кабаевой с известным мужчиной обросла подробностями
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером

Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером

Алла Пугачева, Максим Галкин* и Андрей Макаревич* сбежали в Израиль после объявления СВО.
прочитано 228 раз

Некогда популярный в России комик Максим Галкин* до бегства из страны исповедовал христианство. По крайней мере, его свадьба с Народной артисткой СССР Аллой Пугачевой прошла по православным канонам. Покинув родину, шоумен, конечно, мог рассчитывать на гражданство Израиля как этнический еврей, однако для этого ему следовало принять иудаизм.

ПО ТЕМЕ

"Лицемерие": Пугачевой напомнили об измене подлого Галкина*

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Ранее об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. С ее слов стало очевидно, что Максим Галкин* стал изменником веры. В интервью Вячеславу Манучарову дипломат выразила недоумение по поводу того, что артисты с подобным поведением позволяют себе кого-то чему-то учить.

К слову, юморист, действительно, пытается все время кого-то чему-то научить. Он уже несколько месяцев углубляется в политологию на своих концертах вместо того, чтобы показывать пародии и рассказывать шутки. Так или иначе, все финансовое бремя семье сегодня лежит на шоумене, который уже получил по заслугам за свои скандальные высказывания.

Когда Минюст РФ признал Максима Галкина* иностранным агентом, Примадонна отечественной эстрады тоже решила окончательно порвать с Россией. Алла Пугачева уже избавилась от бизнеса в нашей стране, на сцену она тоже не выходит, соответственно, семью не обеспечивает.

Однако пока муж ничего не видит, шатаясь по гастролям, певица развлекается в компании других кавалеров. Недавно поклонники застали ее в обнимку с Андреем Макаревичем*. Исполнительница посетила в Израиле выставку своего товарища, где они сделали совместное фото. Алла Пугачева взяла с собой сына.

*Признаны иностранными агентами, согласно решению Минюста РФ.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 15:50 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы

Артистка призналась
Шоу-бизнес

"Поздно оправдываться": Бросившего невесту беглеца Виторгана поймали в окружении баб в России

Ходит на светские вечера
Шоу-бизнес

Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом

Певица оказалась в опасности
Шоу-бизнес

Конец карьеры? Медведева решила "сменить приоритеты" в 2023 году

Спортсменка дала интервью

Гороскоп

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Здоровье

Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+