Чудо: утонувшая дочь Пугачевой и Галкина* всплыла через три недели отчаянных поисков

Целых три недели отчаянных поисков понадобилось, чтобы найти пропавшую дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. В конце октября девочка внезапно пропала из социальных сетей, и обеспокоенные фанаты начали рвать волосы на голове, переживая, что же могло случиться с девочкой.
К слову, последняя публикация с Лизой Галкиной в личном блоге юмориста датировалась сентябрем, а в блоге Аллы Пугачевой и вовсе августом. Перелистав десятки сайтов и личных блогов, в том числе и фан-странички, посвященные наследникам Примадонны, голодные фанаты вынуждены были утешаться последним снимком Лизы, размещенным одним из фан-клубов девочки. На карточке малышка стоит рядом с мамой еще на фоне их семейного замка, ныне отданного под экскурсии. Напомним, теперь каждый желающий может понюхать белье сбежавшей артистки.
И вот, наконец, утонувшая в забытье Лиза Галкина всплыла в социальных сетях, благодаря новой публикации своего отца. На снимке она, заметно повзрослевшая, стоит рядом со своей матерью, показавшей свои дряблые интимные места в слишком коротких шортах.
"Какое же она чудо, солнышко, всегда улыбается, жизнерадостная дай Бог тебе здоровья!" – трепетно подписала фотографию одна из фанаток Лизы Галкиной.
Родиться в звездной семье – это и привилегия, и проблема. С одной стороны, наследникам бессчетных состояний доступны лучшие блага мира, но с другой – каждый день они сталкиваются с пристальным вниманием публики. Происходит так и с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, ведь почти что миллион человек ежедневно хочет рассматривать ее синие глаза, ее белокурые кудряшки...
* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.