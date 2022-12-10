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Шоу-бизнес
Иноагент Галкин показал оголившую дряблые интимные места Пугачеву: Старая бабка

Иноагент Галкин показал оголившую дряблые интимные места Пугачеву: Старая бабка

Алла Пугачева хочет продемонстрировать всем бывшим соотечественникам то, как сильно она счастлива на новой "родине". В честь этого она даже оголилась для блога своего мужа.
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Еще весной скандальная пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина* приняла решение о смене места жительства. После этого они получили ВНЖ, собрали вещи и документы, и, разумеется, облили всех бывших соотечественников грязью, причем не единожды.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Поселились Пугачева и Галкин в Израиле: Алла осела дома, а мужа отправила зарабатывать на благо семьи. Европа, Америка, Австралия – устанешь перечислять все перелеты Галкина*. И пока юморист спал в залах ожидания, Алла то посещала тусовки, то отдыхала после них, не забывая показывать свое веселье подписчикам. Хотела, по мнению многих, продемонстрировать, что совсем не переживает и не скучает по своей прежней жизни.

И вот, наконец, в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* большая радость: разлученная гастролями семья вновь объединилась. В честь этого события, юморист показал подписчикам своего блога своих девочек: повзрослевшую Лизу, которую певица крепко прижала к своей пожилой груди. Погода стоит теплая, поэтому Алла надела короткие шорты, оголившие ее дряблые интимные места. Стоят они обе, очевидно, во дворе своего израильского особняка: на заднем плане виден бассейн и пышная, сочная зелень.

Многие подписчики со всех ног бросились в комментарии, высунув языки: стали написывать о безумнейшей красоте обоих "девчонок", но нашлись и те, кто резонно заметил о количестве фотошопа на лице Примадонны.

"И сколько операций у старшей?", "Бабулька, старая бабка","Одежда должна быть по возрасту, ну только не шорты", – прошлись подписчики по Алле Пугачевой.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 18:23 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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