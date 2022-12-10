Иноагент Галкин показал оголившую дряблые интимные места Пугачеву: Старая бабка

Еще весной скандальная пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина* приняла решение о смене места жительства. После этого они получили ВНЖ, собрали вещи и документы, и, разумеется, облили всех бывших соотечественников грязью, причем не единожды.
Поселились Пугачева и Галкин в Израиле: Алла осела дома, а мужа отправила зарабатывать на благо семьи. Европа, Америка, Австралия – устанешь перечислять все перелеты Галкина*. И пока юморист спал в залах ожидания, Алла то посещала тусовки, то отдыхала после них, не забывая показывать свое веселье подписчикам. Хотела, по мнению многих, продемонстрировать, что совсем не переживает и не скучает по своей прежней жизни.
И вот, наконец, в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* большая радость: разлученная гастролями семья вновь объединилась. В честь этого события, юморист показал подписчикам своего блога своих девочек: повзрослевшую Лизу, которую певица крепко прижала к своей пожилой груди. Погода стоит теплая, поэтому Алла надела короткие шорты, оголившие ее дряблые интимные места. Стоят они обе, очевидно, во дворе своего израильского особняка: на заднем плане виден бассейн и пышная, сочная зелень.
Многие подписчики со всех ног бросились в комментарии, высунув языки: стали написывать о безумнейшей красоте обоих "девчонок", но нашлись и те, кто резонно заметил о количестве фотошопа на лице Примадонны.
"И сколько операций у старшей?", "Бабулька, старая бабка","Одежда должна быть по возрасту, ну только не шорты", – прошлись подписчики по Алле Пугачевой.
* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.