Необходима помощь: пострадавшую дочь Началовой отправили к специалисту

Семью Началовых и Алдониных опять настигла беда. Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что сейчас может переживать девочка.



В свои 14 лет дочь Юлии Началовой Вера Алдонина уже многое пережила. Несколько лет назад из жизни ушла ее мама, а теперь стало известно о смерти бабушки и тети.

"Конечно, смерть близкого человека отразится на психике любого человека, особенно если дело касается девушек, девочек, женщин. Здесь может быть такая программа, что “женщины умирают”, а дочери в дальнейшем не будет хватать ее мамы и вообще поддержки женского рода. Лучше, если рядом окажутся какие-то другие родственники– женщины. Ей необходима женская помощь и женская поддержка", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Юлия Хадарцева.

По словам психолога, человеку никогда не дается больше трудностей, чем он может на себя принять. Поэтому он верит, что и эта девочка со всем справится, просто нужно время. Несмотря на позитивный прогноз, эксперт буквально отправил Веру к специалисту.

"Также необходимо работать с психотерапевтом, чтобы избежать проблем с психикой и в будущих отношениях с партнером в том числе. После таких ситуаций есть риск того, что девочка бессознательно уйдет в программу, где “женщины не выживают” и “женщины умирают”. Главное сейчас – окружить ребенка заботой и назначить грамотного специалиста (психотерапевта) , чтобы не потерять женскую суть и начало", – подытожила Хадарцева.