С дочерью покойной Началовой случилась беда

Казус с 15-летней Верой Алдониной произошел на школьном предновогоднем концерте.



Дочь Юлии Началовой унаследовала ее вокальный талант. Она демонстрирует его при каждом подходящем случае. На вечеринке в школе девушка перепела хит американской поп-дивы Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You.

Однако в какой-то момент все пошло не по плану. Аппаратура внезапно дала сбой, передает Пятый канал. Но к беде Вера Алдонина отнеслась мудро и с юмором. В своем инстаграм-аккаунте наследница певицы написала, что в Новый год загадает желание: "чтобы микрофоны больше никогда не свистели".

Отметим, что для выступления дочь Юлии Началовой выбрала необычный образ. Девушка облачилась в корсетное платье с пышной юбкой. Также она сменила обычно прямые волосы на пышные кудри в прическе.

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней исполнительницы обнаружили ряд болезней.

Дочь артистки Вера потеряла мать, когда ей было всего 12 лет. Заботу о девочке взяли на себя не только родители покойной звезды, но и ее бывший муж Евгений Алдонин. К тому же, Веру тепло приняла в семью новая жена футболиста Ольга.