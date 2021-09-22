Что стало с исчезнувшим певцом Тарканом

Оказывается, у звезды все прекрасно. Они с супругой Пынар Дилек растят наследницу Лию. Таркан продолжает заниматься музыкой. Однако хитов за последние несколько лет артист не выпустил.
В настоящее время выступления знаменитости на большой сцене на паузе. В своем инстаграм-аккаунте певец объяснил, что причиной тому – злополучная пандемия. Он отметил, что не хочет ставить под угрозу здоровье публики.
Таркан заверил, что в ближайшем будущем он даст концерт. Он верит в то, что вскоре коронавирус будет взят под контроль и жизнь снова будет прежней. Также исполнитель признался, что любовь и внимание поклонников являются лекарством для его души.
Кроме того, артист сообщил, что уже привился от COVID-19. Певец Таркан рассказал, что уделяет много времени близким. Так, вместе с дочерью они читают книги.
Напомним, летом 2019 года исполнитель перенес операцию. Ему удалили пораженные лимфоузлы на щитовидной железе. Поклонники переживали за своего кумира. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Затем Таркан прошел длительный курс реабилитации в Германии.
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