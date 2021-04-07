Несовершеннолетний сын Джоли стал прикладываться к бутылке

Наследник звездной пары был замечен во время обеда с приятелем. Вопреки законам штата Мэддокс Джоли-Питт пил пиво.

Старшему сыну Анджелины Джоли и Брэда Питта уже 19 лет. Юноша проживает вместе с матерью в Калифорнии, где разрешено употреблять алкоголь лишь с 21 года, однако Мэддокс Джоли решил пренебречь этим требованием и заказал пиво во время обеда в одном из заведений.

Звездный наследник очень редко попадает в объективы папарацци, он этот раз стал исключением. Сын Джоли, одетый во все черное, чтобы не быть узнанным, пришел в ресторан вместе с другом. Молодые люди ели колбаски и запивали их пивом – об этом сообщило издание In Touch. Сотрудники заведения предпочли сделать вид, что Мэддоксу уже есть 21 год, и не стали штрафовать звездного наследника.

Во время обеда сын Питта выглядел не слишком счастливым. Известно, что молодой человек очень устал от ссор родителей и мечтает вернуться на учебу в Сеул. Ранее Анджелина Джоли заявляла, что Мэддокс уедет, как только позволит эпидемиологическая обстановка, но пока юноша вынужден оставаться в Америке.

Напомним, что между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом все еще продолжаются судебные тяжбы по вопросам опеки над детьми. Актриса намерена доказать, что ее муж проявлял домашнее насилие. Недавно Мэддокс Джоли даже вынужден был дать свидетельские показания против своего знаменитого отца.