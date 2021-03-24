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Анджелина Джоли готовится к потере самого дорогого

Анджелина Джоли готовится к потере самого дорогого

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта скоро уедет из дома матери. 19-летний Мэддокс отправится из США в Корею.
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Молодой человек продолжит учебу в Yoncei University. Звезда Голливуда называла наследника главной опорой. Парень приехал домой в марте 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса очные занятия в университете были приостановлены.

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По словам Анджелины Джоли, сын начинал учиться онлайн вечером, а заканчивал поздней ночью. По возвращении в вуз Мэддоксу предстоит сначала показать тест на COVID-19, а затем пройти 14-дневный карантин, после которого вновь сдать анализ. И лишь потом он будет допущен к учебе.

Отметим, заниматься в университете сын Анджелины Джоли начал осенью 2019 года. Артистка очень тяжело переносила разлуку с ним. При расставании знаменитость не сдержала слез.

Ранее Анджелина Джоли дала редкое интервью, в котором рассказала, что с ней все в порядке. Просто после расставания со звездным супругом она решила сосредоточиться на семье.

Как писали "Дни.ру", звезда призналась, что не может однозначно сказать, счастлива ли сейчас. Актриса убеждена, что ее ждет успех, когда ей исполнится 50 лет.

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Фото: Stephen Lock/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 14:15 Источник: Daily Mail
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Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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