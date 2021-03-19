Восстал против отца: Брэд Питт получил удар в спину от старшего сына

Бракоразводный процесс одной из самых ярких пар Голливуда начался еще около пяти лет назад. Все это время Джоли и Питт никак не могут уладить разногласия по опеке над детьми. Теперь показания против отца дал сын Мэддокс.

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