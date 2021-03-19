Восстал против отца: Брэд Питт получил удар в спину от старшего сына

Старшему наследнику актеров уже 19 лет. Очевидно, отношения Мэддокса с отцом складываются не лучшим образом, так как юноша стал использовать фамилию матери и хочет даже поменять паспорт, чтобы официально быть Джоли. По информации издания Us Weekly, молодой человек выступил в суде и рассказал о конфликте с отцом.
Когда Джоли подала на развод в 2016 году, она заявила, что не разделяет методов воспитания мужа по отношению к детям. Сообщалось, что Брэд, будучи пьяным, ударил Мэддокса. Однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Что именно юноша сказал в суде, пока неизвестно.
Напомним, что у экс-супругов всего шестеро детей, включая своих и приемных. Звездные родители продолжают разбирательства в деле об опеке над детьми, в преддверии суда напряженность в отношениях растет. Питт хочет опекать наследников наравне в бывшей женой, но она согласна на такое решение только в том случае, если сможет уехать с детьми из Лос-Анджелеса.
Актриса готовится предоставить в суде доказательства насилия со стороны Питта. Предполагается, что судьи выслушают свидетельские показания не только троих совершеннолетних детей пары, но и тех троих, которые еще не достигли возраста совершеннолетия.
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