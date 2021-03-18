Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Четверг
18 марта
Лента новостей
15:33
"Инвестиция в наследство": сын приобрел особняк за баснословные деньги для изувеченного Алибасова
15:29
"Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена
15:20
"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян
15:14
Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев
14:48
"Ваша мечта сбылась!": Боня оказалась в гробу
14:47
Знаменитый актер раскрыл интимные подробности о ночи в постели с Орбакайте
14:41
Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой
14:40
"Тело мечты": фигура 54-летней Холли Берри поразила народ
14:21
Кумир молодежи обвинил Рудковскую в подлом "разводе" на деньги
14:10
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине: Ничего подобного не было
14:08
В двух регионах России выпал желто-коричневый снег
14:03
Американские СМИ предсказали Вашингтону проблемы из-за активности в Индо-Тихоокеанском регионе
14:02
Названы регионы России с самым большим количеством вакансий
14:00
"Не было чувств": известный артист рассказал о мольбах и разводе Высоцкой
13:54
На Украине предложили способ "погасить" военную мощь России
13:47
"Мальтийский мачо помог": дочь Задорнова впервые показала фото ребенка
13:43
"Я его воспитываю": солистка группы "Демо" о тяжелых отношениях
13:32
Популярный певец откровенно о гей-знакомствах: Было по десять-двадцать человек
13:19
В Госдуму внесли законопроект о конфискации машин у пьяных водителей
13:14
"Порой яичницу приготовить не могут": Валерия откровенно о невестках
13:07
Арнтгольц родила ребенка звезде "Кухни" Богатыреву: первое фото
13:06
Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов
13:00
Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии
12:58
Российский школьник выжил после падения с 25-го этажа
12:51
"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом
12:34
Кудряшки и папины ушки: оставленная Зуева показала подросшую дочь Козловского
12:29
"Частушечная ахинея": Гордон вылила ушат помоев на Манижу
12:21
"Научу Калашникову и Борисову соблазнять мужиков": Кравец открывает школу секса
12:08
Врачи, спасатели и учителя: кому упростили досрочный выход на пенсию
11:50
Какой здоровый: явление Солнцева без трусов довело до сердечного приступа
11:44
Улетевшая с Авербухом Арзамасова станцевала на камеру для пасынка
11:43
В Госдуме определили судьбу продуктовых карточек
11:43
"Никто так не любит": ополоумевшая от горя вдова обратилась к духу Грачевского
11:28
Назван самый любимый поэт россиян
11:25
Суточный прирост больных COVID-19 россиян составил 9,8 тысячи
11:22
"Ты всегда будешь рядом": Сумишевский общается с умершей женой
11:06
Россиян предупредили о падении рубля
11:03
"Мы же все приспособленцы": Софья Эрнст раскрыла неожиданную правду о себе
10:41
"Колют меня": у Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь
10:30
В России хотят создать должность уполномоченного по правам пенсионеров
10:25
"Скачки длинноногих и белозубых": Тодоренко пришла в ярость от шоу "Холостяк"
10:23
"Я узнал, кто присылал все эти записи": Цискаридзе назвал имена после гей-скандала
10:01
Байден докатился до оскорблений Путина от бессильной злобы – профессор Матвейчев
09:58
Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе
09:55
"Видел, как мама упала": дочь Легкоступовой выдвинула обвинение Фирсову
09:54
Audi A5 Sportback: спорт, огонь, ветер и фисташки
09:28
"Проявление слабости": Шукшина набросилась на вернувшегося в Россию Серебрякова
09:21
Господи, помилуй: что случилось с могилой Ланового через 40 дней
09:21
СМИ: С карт россиян больше не будут списывать все деньги за долги
09:05
В Германии обвинили Украину в давлении после требований о помощи в возврате Крыма
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Черножопая": оскорбленная Манижа пожаловалась на жизнь в России
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Мать Дани Милохина заявилась на Первый канал
"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов
"Месячные начались?": Бузова довела до тошноты демонстрацией тампона
"Решили получить четверть": смерть Алибасова озолотит Федосееву-Шукшину
Шоу-бизнес
Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии

Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии

Разлад в отношениях одной из самых красивых пар Голливуда произошел еще в 2016 году. Тогда решительная Анджелина подала на развод, чем поразила всех. До сих пор экс-возлюбленные не могут прийти к консенсусу и наладить общение.
прочитано 531 раз

Ранее зарубежные издания сообщали, что на такой шаг звезду подтолкнул конфликт сына и мужа. Она даже заявляла о рукоприкладстве со стороны Брэда, но органы опеки тогда сняли обвинения, не найдя доказательств аморального поведения актера.

ПО ТЕМЕ

Баснословные деньги: Джоли безжалостно избавилась от дорогостоящего подарка Питта

Шок: дочь Джоли и Питта избавилась от фамилии отца

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Однако, видимо, ничто не забыто. Недавно Джоли снова обвинила Питта в насилии, но на этот раз отметила, что у нее есть все улики, чтобы делать такие громкие заявления, и она готова их предоставить. Также Анджелина намерена оказать полное содействие расследованию.

Пользователей Сети смутил лишь один нюанс. Имя "обвиняемого" не было оглашено публично, а потому есть причина для сомнений: действительно ли обвинение предъявлено Питту, или речь идет о об одном из других бывших возлюбленных. Ответ на этот вопрос пока остается загадкой.

Напомним, в 2005 разразился страшный скандал. Публика разделилась на два лагеря: одни поддерживали новоиспеченную пару Брэда и Анджелины, другие же были шокированы поведением артиста и искренне встали на сторону его супруги Дженнифер Энистон.

Роман пары начался еще до развода, влюбленные не скрывали своих чувств даже на публике. Тогда многие прозвали Джоли разлучницей, а после окончания их отношений с Питтом подчеркивали, что это – бумеранг. По мнению некоторых пользователей, актрисе просто все вернулось.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Camilla Morandi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 13:00 Источник: The Blast ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой

Спустя два года актриса вновь появилась в проекте
Шоу-бизнес

"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом

Молодой человек сделал заявление
Шоу-бизнес

"Частушечная ахинея": Гордон вылила ушат помоев на Манижу

Правозащитница раскритиковала творчество молодой исполнительницы
Шоу-бизнес

"Ты всегда будешь рядом": Сумишевский общается с умершей женой

Поклонники напуганы неадекватным поведением певца

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+