Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии

Разлад в отношениях одной из самых красивых пар Голливуда произошел еще в 2016 году. Тогда решительная Анджелина подала на развод, чем поразила всех. До сих пор экс-возлюбленные не могут прийти к консенсусу и наладить общение.



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