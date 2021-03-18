Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии

Ранее зарубежные издания сообщали, что на такой шаг звезду подтолкнул конфликт сына и мужа. Она даже заявляла о рукоприкладстве со стороны Брэда, но органы опеки тогда сняли обвинения, не найдя доказательств аморального поведения актера.
Однако, видимо, ничто не забыто. Недавно Джоли снова обвинила Питта в насилии, но на этот раз отметила, что у нее есть все улики, чтобы делать такие громкие заявления, и она готова их предоставить. Также Анджелина намерена оказать полное содействие расследованию.
Пользователей Сети смутил лишь один нюанс. Имя "обвиняемого" не было оглашено публично, а потому есть причина для сомнений: действительно ли обвинение предъявлено Питту, или речь идет о об одном из других бывших возлюбленных. Ответ на этот вопрос пока остается загадкой.
Напомним, в 2005 разразился страшный скандал. Публика разделилась на два лагеря: одни поддерживали новоиспеченную пару Брэда и Анджелины, другие же были шокированы поведением артиста и искренне встали на сторону его супруги Дженнифер Энистон.
Роман пары начался еще до развода, влюбленные не скрывали своих чувств даже на публике. Тогда многие прозвали Джоли разлучницей, а после окончания их отношений с Питтом подчеркивали, что это – бумеранг. По мнению некоторых пользователей, актрисе просто все вернулось.
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