Разведенка Мельникова доверила детей чужому мужику

Недавно Дарья Мельникова неожиданно получила статус "разведенки", расставшись с актером Артуром Смольяниновым после восьми лет брака.

Сыновья, рожденные в актерском союзе, остались жить с матерью. Воспитывать детей в одиночку женщине не так просто. Актрисе приходится периодически брать наследников с собой на работу. Например, накануне Дарья Мельникова взяла сыновей на съемки шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с Максимом Марининым.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта Мельникова показала, как дети проводят время на площадке. Оказалось, что у мальчишек уже появился свой фаворит на проекте – это самый юный участник шоу – блогер Даня Милохин. За кулисами Милохин весело заигрывал с детьми, а они неожиданно прониклись к чужому дяде и отвечали ему взаимностью. Звезда "Папиных дочек" даже назвала Милохина истинной причиной, по которой дети приезжают с ней на каток.

Также Мельникова в шутку призналась, что нашла в лице юного блогера нового аниматора для детей. Судя по всему, актриса не сомневается в коллеге по проекту и легко доверяет ему развлекать своих сыновей, несмотря на то, что он для них совсем чужой мужчина.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Дарья Мельникова бросает детей ради ночных встреч с партнером.