Дарья Мельникова бросает детей ради ночных встреч с партнером

Звезда "Папиных дочек" растит двух наследников от бывшего мужа – Артура Смольянинова. Ей приходится успеть и заботиться о сыновьях, и участвовать в съемка, и в ледовом шоу. Пока у артистки хватает сил на все.
Также Дарья Мельникова рассказала, что они с партнером по льду часто часто тренируются ночами из-за сложного графика. Знаменитость отметила, что Максим Маринин хватается за голову из-за того, что актрисы почти никогда нет, она почти все время на съемках.
Но Дарья Мельникова ни на что не сетует. Она рада тому, что ей довелось работать с именитыми спортсменами. Например, Ильей Авербухом. Сейчас артистку очень поддерживает ее коллега по "Папиным дочкам" и жена Авербуха Лиза Арзамасова.
При этом Дарья Мельникова опровергла слухи о том, что оказалась в проекте благодаря актрисе. По словам звезды, Арзамасова об этом не знала. Решение о том, кого взять на шоу, принимает Илья Авербух, продюсеры и телеканал.
Ранее Дарья Мельникова призналась, что спортсмены во многом отличаются от актеров. Во-первых, они, как считает актриса, заточены на результат. Во-вторых, очень дисциплинированы – фигуристы никогда не опаздывают на репетиции и не болтают попусту.
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