Дарья Мельникова и Артур Смольянинов воссоединились на вечеринке

Первенцу Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова исполнилось шесть лет. Знаменитости устроили маленькому Артуру небольшой праздник. Для мальчика заказали оригинальный торт, который он попробовал вместе с друзьями.
Ради вечеринки наследника Мельникова и Смольянинов объединились. После развода знаменитости впервые появились вместе на публике. Дарья и Артур с удовольствием наблюдали как их сын веселится с ровесниками и показывает свои умения в брейк-дансе.
Напомним, звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова стала женой Артура Смольянинова в 2013 году. У пары также есть младший сын Марк, который родился в декабре 2018 года.
Недавно Мельникова призналась, что тяжело переживала крах семьи. Актрисе даже пришлось обратиться к психотерапевту. По словам Дарьи, терапия, духовные практики, спорт, книги и друзья помогают ей восстановиться.
После расставания Дарья Мельникова и Артур Смольянинов смогли сохранить теплые отношения. Артистка называет бывшего супруга самым надежным мужчиной в своей жизни. Звезда сериала "Папины дочки" и ее экс-муж периодически по-родственному созваниваются.
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