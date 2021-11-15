Плюнувшая в памятник Джигарханяна Цымбалюк-Романовская сделала громкое заявление

Спустя год после смерти Армена Джигарханяна его бывшая жена – Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своих чувствах.

Знаменитый театральный режиссер ушел из жизни год назад – 14-ого ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Накануне на Ваганьковском кладбище состоялось открытие памятника Армену Джигарханяну. Бывшая супруга артиста на церемонию не явилась, что было воспринято как некий плевок в сторону спорного монумента. После этого пианистка сделала громкое заявление о своих чувствах к покойному.

В беседе с "Вечерней Москвой" женщина объяснила, что с кончиной близкого человека любовь к нему никуда не девается, и именно это свидетельствует об истинности чувств.

"Я все еще люблю, люблю, как в первый раз," – подчеркнула знаменитость.

Напомним, что в официальном браке режиссер и пианистка пробыли всего год, однако по словам Виталины, они были вместе гораздо дольше – около 17 лет. За столь внушительный срок Армен Борисович многому научил свою молодую избранницу, внес огромный вклад в ее воспитание как женщины и как личности. После ухода Джигарханяна пианистка продолжает во многом жить по его заветам и даже часто говорит его словами, что ей очень нравится.

Цымблалюк-Романовская уверена в том, что до тех пор, пока человека любят и помнят, он жив, пусть даже не в привычной всем нам физической форме. Искренняя любовь пианистки даже после смерти не дает режиссеру кануть в лету.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, сколько родные Армена Джигарханяна заплатили за памятник на его могиле.