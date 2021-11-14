"Стоит недешево": сколько родные отвалили за памятник на могиле Джигарханяна

Со дня смерти великого режиссера прошел ровно год. В честь этой памятной даты на одном из центральных кладбищ столицы установили памятник Армену Борисовичу. Проект создал Микаэль Согоян, сын знаменитого скульптора Фридриха Согояна. Семья была хорошо знакома с Джигарханяном.
Монумент выполнен в уникальном стиле, на нем режиссер предстал в образе Сократа, сидящего на театральных подмостках. Автор памятника рассказал, что финальная идея появилась в его голове сразу.
Установка монумента обошлась семье Армена Борисовича недешево. По слухам, на установку потратили несколько миллионов, но последнее желание усопшего – закон. "Конечно, все стоит недешево. Армен Борисович хотел, чтобы его похоронили вместе с его дочерью Еленой. В результате пришлось делать демонтаж ее памятника", – рассказали родные артиста.
Напомним, Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года из-за остановки сердца. Из-за длительной болезни почек у артиста произошел серьезный отек в организме, с которым как раз не справилось сердце. Армену Борисовичу было 86 лет. Родственники и коллеги до сих пор не могут отойти от смерти маэстро. Бывшая жена Татьяна Власова вовсе уехала в Штаты после трагедии.