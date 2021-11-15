Цымбалюк-Романовская плюнула на могильный памятник Джигарханяна: Испортили репутацию!

14 ноября 2020 года из жизни ушел легендарный Армен Джигарханян. В первую годовщину смерти на его могиле На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник.

В годовщину смерти около могилы собрались близкие и коллеги знаменитости. В Сети активно обсуждают установленный памятник. Многие были уверены, что увидят нечто совсем иное. Однако сами художники заверили, что, по задумке, Армен Борисович предстал в роли Сократа, который протягивает каждому руку. Некоторых поклонников творчества великого артиста не успокоило это объяснение.

Бывшая супруга знаменитости на церемонии открытия не появилась, чем вызвала бурные споры. Некоторые издания тут же вспомнили обо всех конфликтах и стали выдвигать различные версии происходящего. Теперь сама Виталина Цымбалюк-Романовская побеседовала с журналистами и объяснила свою позицию.

Пианистка указала, что Армена Джигарханяна долгое время окружали те, с кем она уже сейчас не может находиться рядом. Называть имен она не стала, но сообщила, что именно они якобы разделили возлюбленных. "Испортили репутацию Армена Борисовича!" – заявила бывшая супруга артиста.

Высказываться на тему памятника Виталина Цымбалюк-Романовская не стала. Она лишь указала, что достойный памятник легенде мог создать лишь тот, кто очень тщательно ознакомился с его жизнью и творчеством. Также она отметила, что художник должен был внимательно изучить литературу о выдающихся спектаклях, в которых участвовал Армен Борисович.