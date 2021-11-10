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Шоу-бизнес
Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе

Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе

Многие творческие учебные заведения носят имена прославленных композиторов и пианистов. Причем часто имя присваивается еще при жизни музыканта.
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В подмосковном Щелково есть Детская школа искусств имени Юрия Розума – пианиста, педагога, просветителя. В Новокуйбышевске Самарской области работает Детская музыкальная школа имени Юрия Башмета – альтиста, дирижера. А в башкирском городе Салавате действует Музыкальная школа юных талантов Владимира Спивакова – дирижера, скрипача. Скоро, как говорят, еще одно учебное заведение для талантливой молодежи может получить имя Виталины Цымбалюк-Романовской.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Киевская пианистка имеет классическое консерваторское образование, она заведовала музыкальной частью московского театра под руководством Армена Джигарханяна, выступала с сольными программами на многих столичных сценах, например, в Доме музыки. И о ней всегда говорили как о самородке, как о человеке уникального дарования и редкого таланта.

И трудно не согласиться с мнением немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, который считал, что "человек талантливый, талантлив во всех областях." Недавний концерт Виталины в центре Москвы снова это доказал – она не только играла на фортепиано, но и пела, и читала стихи. Ее самобытная манера исполнения снова потрясла народ. "До мурашек!" – восторгаются фанаты.

По их мнению, бывшая жена Джигарханяна стала тем лучом света на темном небосклоне, которого в современной культуре так не хватало. Именно поэтому фанаты и предложили, чтобы имя прославленной киевской пианистки Цымбалюк-Романовской присвоили какой-то московской музыкальной школе – в столице их хватает. Сбор подписей в поддержку этой инициативы помог бы ускорить решение вопроса.

Пока же можно лишь теоретизировать, кто мог бы преподавать в этом учебном заведении. Певец Дмитрий Нестеров, финалист телепроекта "Голос" Елена Максимова, вдова Бориса Грачевского актриса и певица Екатерина Белоцерковская, певица и актриса Алена Кравец – со всеми из этих звезд у киевской пианистки сложились добрые творческие отношения.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 09:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выступление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского

комментарии

Ответить:

Гость893230
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Какая культура, такой и луч! А вообще, это кощунство, ставить в один ряд Цымбалючку с Башметом и Спиваковским. Все ее достижение, что окрутила Джигарханяна, когда он был уже сильно болен и обобрала до нитки. Никаких выдающихся концертов и гастролей за ней не числится, а ее игра на уровне игры выпускников музыкальных училищ.Кто ее продвигает? Насчет Кравец тоже посмешили, вся ее слава держится на гуляющем и бьющем муже, пластических операциях, вороватых горничных и трусах с брильянтами. Кроме как в "говорильнях", больше нигде не засветилась! Чему она может научить?
Гость895625
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Вот на что идут деньги украденные у старика и из театра. На оплату аренды зала и обслуживания вечера этого чучела в перьях. Старик запрещал в своем театре ей это устраивать, так она обобрав его до нитки, развлекается изображая из себя певицу в местах где можно арендовать зал.
Гость896238
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Что мне понравилось-это парик. К месту, на месте,вместо и молчит.
Гость896238
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на ютубе,правда, плохая запись этого ресторана, желают Цы подняться выше этого ресторана, выше. Намекают, мол,одно и то же второй раз пока прокатило, а такое в третий раз вряд ли. Всё то же самое,что и тогда,кроме новых подпевал.Почему тех нет?
Гость896238
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голоса нет-речитатив ей в помощь..находчивая какая..выкрутится всегда и во всём..
Гость896238
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Без смеха сквозь слёзы не послушаешь. Ну,кого так сильно привлекает порочность,тот,конечно, в зале. Любители-извращенцы слушать это блеяние,вспоминая все бордельные фото с певичкой,нашлись,ну явно,пришли, в сильное возбуждение,получили то что надо.Прям "эхом" в штанах сразу отозвалось.
Гость895625
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Гость895772
В июне Губкин писал,что концертик Цы в честь ее дня рождения 8 июня.По документам 8 декабря.Очередное празднование очередного дня рождения? Почему путаница в датах?
Грозданов что ты куришь такое забористое? Эдак тебя глючит.
Гость895625
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Гость895772
В июне Губкин писал,что концертик Цы в честь ее дня рождения 8 июня.По документам 8 декабря.Очередное празднование очередного дня рождения? Почему путаница в датах?
так у нее во всем путаница, в датах, в годах в фио и прочем. А что вы не спросили зачем они букву в фамилии поменяли, были цИмбалюк. И сейчас ее братец страница на фб цимбалюк. А букву меняют, чтобы по базам мвд и прочим не находили. Дату рождения меняла, чтобы уйти от отработки. У судебных исполнителей в списках другая дата. аферистка же, чего удивляться.
Гость896238
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Дирижёр Театра МКАД
Господа, очень обидно, что вы все зажрались. Вам- не угодить, просто- напросто. Появляются новые феноменальные артисты: Ольга Бузова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Клава Кока, Гречка, Монеточка, Даня Милохин, Ваня Дмитриенко....Такой выбор, почти талантливых звиздей и всё вам не так. Какой Министр культуры- такая и культура. А в кино? Даже откопали актрису-космонавта. Наше искусство, наша культура................................................. Давно смешана с испражнениями....Нет ни балета, ни кино, ни эстрады.....
хороша ирония..
Гость887820
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Дирижёр Театра МКАД
Господа, очень обидно, что вы все зажрались. Вам- не угодить, просто- напросто. Появляются новые феноменальные артисты: Ольга Бузова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Клава Кока, Гречка, Монеточка, Даня Милохин, Ваня Дмитриенко....Такой выбор, почти талантливых звиздей и всё вам не так. Какой Министр культуры- такая и культура. А в кино? Даже откопали актрису-космонавта. Наше искусство, наша культура................................................. Давно смешана с испражнениями....Нет ни балета, ни кино, ни эстрады.....
Ни кино ни эстрады ни балета одни голубые продажные девки альфонсы да идиоты ФУРЦЕВА встань из гроба или лутче не надо сойдешь сума . А всех перечисленных на Калыму работать -перевоспитывать.
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