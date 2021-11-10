Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе

Многие творческие учебные заведения носят имена прославленных композиторов и пианистов. Причем часто имя присваивается еще при жизни музыканта.



В подмосковном Щелково есть Детская школа искусств имени Юрия Розума – пианиста, педагога, просветителя. В Новокуйбышевске Самарской области работает Детская музыкальная школа имени Юрия Башмета – альтиста, дирижера. А в башкирском городе Салавате действует Музыкальная школа юных талантов Владимира Спивакова – дирижера, скрипача. Скоро, как говорят, еще одно учебное заведение для талантливой молодежи может получить имя Виталины Цымбалюк-Романовской.

Киевская пианистка имеет классическое консерваторское образование, она заведовала музыкальной частью московского театра под руководством Армена Джигарханяна, выступала с сольными программами на многих столичных сценах, например, в Доме музыки. И о ней всегда говорили как о самородке, как о человеке уникального дарования и редкого таланта.

И трудно не согласиться с мнением немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, который считал, что "человек талантливый, талантлив во всех областях." Недавний концерт Виталины в центре Москвы снова это доказал – она не только играла на фортепиано, но и пела, и читала стихи. Ее самобытная манера исполнения снова потрясла народ. "До мурашек!" – восторгаются фанаты.

По их мнению, бывшая жена Джигарханяна стала тем лучом света на темном небосклоне, которого в современной культуре так не хватало. Именно поэтому фанаты и предложили, чтобы имя прославленной киевской пианистки Цымбалюк-Романовской присвоили какой-то московской музыкальной школе – в столице их хватает. Сбор подписей в поддержку этой инициативы помог бы ускорить решение вопроса.

Пока же можно лишь теоретизировать, кто мог бы преподавать в этом учебном заведении. Певец Дмитрий Нестеров, финалист телепроекта "Голос" Елена Максимова, вдова Бориса Грачевского актриса и певица Екатерина Белоцерковская, певица и актриса Алена Кравец – со всеми из этих звезд у киевской пианистки сложились добрые творческие отношения.