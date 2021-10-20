Пелагея встала грудью за оскобленную Бородину: Разведенки объединились!

Сейчас Ксения Бородина участвует в программе "Ледниковый период". Однако критика дается ей непросто.

Накануне прошли съемки нового выпуска программы. Увидеть, что же случилось между участниками и членами жюри, зрители смогут только в субботу, но некоторые знаменитости активно делятся впечатлениями. Ксения Бородина не смогла остаться в стороне. Известно, что ведущую активно критикуют за навыки, а она переносит это не совсем легко.

В новом выпуске Пелагея стала одним из членов жюри. Известная своим легким и добрым нравом, она поддержала ведущую. Ксения не осталась в долгу и решила поблагодарить ее еще до выхода программы. В своем личном блоге дива опубликовала пост, отметив исполнительницу.

Ксения Бородина указала, что в нашем мире крайне важно, чтобы женщина могла словом и делом поддержать другую женщину. При этом, по словам знаменитости, в шоу-бизнесе крайне мало людей, которые искренне желают друг другу только добра и не боятся сказать об этом прямо.

По словам ведущей, в жизни ее окружает множество именно таких людей. Она указала, что ее всегда либо любят, либо ненавидят и поблагодарила всех тех, кто относится к первой группе. Многие поклонники тут же задумались о том, что Ксения и Пелагея теперь могут стать подругами. Некоторые посмеялись в достаточно жесткой форме и подчеркнули, что "разведенки объединились".