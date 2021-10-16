"Я сдалась": Бородина взвыла из-за критики профессионалов

В октябре на Первом канале состоялась премьера нового сезона шоу "Ледниковый период". Одной из участниц проекта стала Ксения Бородина. Она выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, с которым в прошлом году добралась до финала Ольга Бузова и получила приз зрительских симпатий.
Повторить успех своей бывшей коллеги Бородина, скорее всего, не сможет. Несколько раз она набрала наименьшее количество баллов, а значит, рискует покинуть шоу. Телеведущая столкнулась с критикой профессионального жюри, о чем рассказала в своем инстаграм-аккаунте накануне. Знаменитость призналась, что слова экспертов ее "убили".
Ксения попросила поклонников оценить ее новое выступление, которое покажут в эфире Первого канала в субботу. Она поблагодарила за поддержку наставников и сотрудников проекта, а также неравнодушных зрителей. "Состояние жертвы – это не мое, я это терпеть не могу… Но тут я сдалась", – написала ведущая реалити-шоу "Дом-2" в "Инстаграм".
Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни Ксении Бородиной. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая подогревает слухи о новом романе.
Популярные темы форума
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
чуть не отъехал на свою днюху
Админ - голубоой пидооринн !!!
Были бы любовницей богатого мужчины?