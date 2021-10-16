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Шоу-бизнес
"Я сдалась": Бородина взвыла из-за критики профессионалов

"Я сдалась": Бородина взвыла из-за критики профессионалов

Телеведущая Ксения Бородина терпит неудачи в популярном проекте.
прочитано 561 раз

В октябре на Первом канале состоялась премьера нового сезона шоу "Ледниковый период". Одной из участниц проекта стала Ксения Бородина. Она выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, с которым в прошлом году добралась до финала Ольга Бузова и получила приз зрительских симпатий.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Повторить успех своей бывшей коллеги Бородина, скорее всего, не сможет. Несколько раз она набрала наименьшее количество баллов, а значит, рискует покинуть шоу. Телеведущая столкнулась с критикой профессионального жюри, о чем рассказала в своем инстаграм-аккаунте накануне. Знаменитость призналась, что слова экспертов ее "убили".

Ксения попросила поклонников оценить ее новое выступление, которое покажут в эфире Первого канала в субботу. Она поблагодарила за поддержку наставников и сотрудников проекта, а также неравнодушных зрителей. "Состояние жертвы – это не мое, я это терпеть не могу… Но тут я сдалась", – написала ведущая реалити-шоу "Дом-2" в "Инстаграм".

Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни Ксении Бородиной. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая подогревает слухи о новом романе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2021, 15:18 Источник: Instagram
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Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

гость
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Зачем про бузову,эта тварь была блатная ,её поклонники просили уйти со льда ,потому что уходили лучшие ,а эта шваль оставалась, жюри взяли хорошие деньги за эту <цензура> ,поэтому тянули по самого конца , без неё сейчас на шоу такая классная тишина истерик нет,слез наигранных нет, как сейчас получилость с бородиной значит все правильно,но от <цензура> бузовой точно была взятка бревно в прошлый раз так надоела ,как и сейчас везде и всюду это мерзкое чудовище Зато Дима хоть не таскал деревюнную бузову на себе, стойко выдержал нытье <цензура> бузовой ,это стоит гораздо больше ,нервы спокойны от <цензура> бузы
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