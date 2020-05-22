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"Венчание?": Аллегрову в свадебном платье сняли с Крутым

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Аллегрова и Игорь Крутой давно знакомы. Они считаются одной из самых успешных творческих пар в отечественном шоу-бизнесе. А теперь фанаты обсуждают фото, на котором певица запечатлена рядом с композитором в белом эффектном платье.
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Резонансный снимок появился в одном из аккаунтов, посвященных Ирине Аллегровой, в Сети. На фото запечатлены Игорь Крутой в черных брюках и темном пиджаке, а рядом с ним стоит Ирина Аллегрова в словно светящемся белом платье с короткими пышными рукавами. Свой образ артистка дополнила светлым париком, который является своего рода ее визитной карточкой уже многие годы.

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Очевидно, что фото архивное. "Знаете, откуда кадр?" – поинтересовались в подписи к фото. Поклонники выдвинули разные мнения, начиная с концерта и заканчивая ЗАГСом и венчанием в церкви. Вероятно, многих смутило платье Ирины Аллегровой.

Подписчики рассыпались в комплиментах паре. "Молодые, красивые, талантливые", "Вы друг друга прославили. Пик славы. Как Пугачева с Раймондом", "Красавица!!! Кадр супер, молодость.... Ирина и Игорь, творческих Вам успехов в Вашем нелегком, но благородном, для нас (зрителей), труде", – прокомментировали архивное фото поклонники.

Примечательно, что вскоре в том же аккаунте появился ответ на вопрос. Это уже было видео с концерта "Песня года-95". На этом фестивале Ирина Аллегрова предстала на сцене с песней Игоря Крутого и Риммы Казаковой "Безответная любовь". Эта музыкальная композиция до сих пор является одной из самых известных в творчестве артистки.

Многие любят другое совместное произведение Ирины Аллегровой и Игоря Крутого – песню "Неоконченный роман". Примечательно, что эту композицию артистка исполняет вместе с композитором. Причем сделали это настолько естественно и проникновенно, что потом поползли слухи о том, что у артистов действительно был роман.

Автор: 22 мая 2020, 13:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

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