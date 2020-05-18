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"Эх вы, нищеброды": Ёлка обратилась к народу после слов о стыдной бедности

Певица Ёлка. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В певицу Ёлку "полетели помидоры". Исполнительница разоткровенничалась в своем интервью каналу Vmeste Project, где позволила себе презрительные слова о бедности. Она призналась, что выросла в очень бедной семье и все детство стыдилась своего положения.
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Девочка жила на западе Украины в городе Ужгороде, и, по ее словам, была одной из самых нищих в классе. С самого раннего возраста певица Ёлка занималась музыкой. Она было ее настоящей страстью и призванием многие годы. Но будущая звезда понимала, что никогда не сможет зарабатывать деньги пением в маленьком провинциальном украинском городке.

"Музыка была в моей жизни всегда... Но я понимала, что, возможно, она останется моим увлечением, я буду этим болеть, буду это любить, но мне надо будет искать работу, зарабатывать денежку", – сказала она.

"Я из достаточно скромной семьи. Из очень бедной, на самом деле, семьи. И, честно, бедность – это так стыдно. Когда ты бедный – это очень стыдно. Я какое-то время была самой бедной в классе, и это такой липкий стыд. Он делает тебя очень уязвимой, подозрительной и острой", – разоткровенничалась певица Ёлка.

По ее словам, нищее существование ее семья влачила несколько лет, и Ёлке всегда было стыдно за обстоятельства, которые от нее не зависели.

Данный фрагмент интервью вызвал массу недовольства у поклонников творчества Ёлки. По их мнению, ныне успешная исполнительница позволила себе выразить публичное презрение к бедным людям. На что певица отреагировала мгновенно. Она выложила фрагмент интервью на своей страничке в Instagram, сопроводив его объяснениями.

Подписчики потребовали Елизавету объясниться. Многие выразили глубокое разочарование, заявив, что считали Ёлку хорошим человеком, но то, что она сказала о бедности, изменило их мнение.

"Лень смотреть все интервью, гляньте хоть две минутки. Там нет фразы, "эх вы, нищеброды, слабо заработать себе на яхту", – возмутилась певица в ответ.

Она подчеркнула, что поделилась с журналистами тем, как чувствовала себя, будучи подростком. "Сорьки. Когда я приехала в Москву, я все еще была задорным нищебродом, но за смешок за спиной могла втащить😂 и сейчас могу💋", – с юморком пригрозила Ёлка.


"Лиза, очень круто, что ты так открыто об этом говоришь", "Людям лишь бы наехать, зачем разбираться. Перед такими даже оправдываться не нужно, они этого не заслуживают", "Каждый слышит то, что хочет услышать, и сложно другим объяснить, что же ты хотел действительно сказать", поддержали певицу подписчики ее микроблога.


18 мая 2020, 21:50 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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