"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская была женой актера Армена Джигарханяна менее двух лет. Их развод был громким, а камни и проклятия в адрес киевской пианистки летят до сих пор...

К тому, что ее имя без конца склоняют, Виталина давно привыкла – такая планида у звезд. Правда, кажется, хейтеры стали заниматься ею реже. "Мне кажется, что это всем немного надоело, – считает пианистка. – Невозможно долго "сидеть", копаться и все время об этом говорить. Но этих людей, "хейтеров", мне просто жаль, потому что они постоянно находятся в негативе. Я действительно считаю, что это ненормальные люди. Я их не боюсь, я их блокирую, потому что считаю, что у меня на страничках должны быть только интеллигентные и позитивные участники общения со мной".

Чтобы заткнуть рот хейтерам и всем злопыхателям, сегодня Цымбалюк-Романовская начала работать над мемуарами. В биографической книге она обещает рассказать всю подноготную романа с Арменом Джигарханяном.

"Правду о нашей истории толком нигде не дали сказать, – заявила пианистка в интервью "Косматому блогу" . – И я как раз этим тоже потихоньку занимаюсь на карантине. Хотя мне не очень нравится эмоционально: что-то вспоминать, возвращаться. Я все-таки нацелена сейчас на перспективу жизни, чем подводить какие-то итоги. Но то, что меня действительно не устраивает – это отсутствие какой-то правды и здравого смысла. И для того, чтобы локализировать этот недостаток, я думаю, что напишем эти мемуары. Даже если ситуация была тяжелая и трагическая, книга должна быть хорошей".

Многие поклонники наверняка хотели бы приобрести воспоминания киевской пианистки. Некоторые уже сегодня считают, что эту исповедь Цымбалюк-Романовской можно будет сравнивать с монументальным трудом актера, режиссера и педагога Константина Станиславского 1925 года "Моя жизнь в искусстве".