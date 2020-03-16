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Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова откровенно о лопнувших наколотых губах на концерте

Ирина Аллегрова. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Ирина Аллегрова дала концерт в Санкт-Петербурге. Помимо исполнения старых и новых песен, артистка побеседовала со зрителями.
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Два года Ирина Аллегрова не выступала в Северной столице. Поэтому можно представить, как обрадовались ей поклонники, когда в рамках нового гастрольного турне "императрица" отечественной сцены снова предстала перед ними на сцене.

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Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Певица начала концерт со своих хитов, вероятно, чтобы сразу как следует разогреть публику. Ирина Аллегрова исполнила такие песни как "Угонщица", "Тучи", "Свадебные цветы" и другие свои знаковые композиции. Многие из них артистка пела вместе с публикой.

В беседе с поклонниками Аллегрова уверенно заявила, что сейчас 80-ые и 90-ые годы в моде, многие артисты специально аранжируют свои творения под стиль того времени. "А я смеюсь и говорю: "Слушайте, ребят, там, где вы учились, мы преподавали", – заявила Ирина Аллегрова.

Певица отметила, что ей уже сложно без передышки отработать сольный концерт, поэтому где-то в середине решила сделать перерыв и побеседовать с фанатами, а также приложилась к бутылке. При этом Ирина Аллегрова уточнила, что пьет сладкий чай. По словам певицы, ей требуется глюкоза. "Я вам всю себя отдаю", – объяснила артистка.

Ирина Аллегрова убеждена, что биологический возраст не так важен, как самоощущение. "Наколоть, что ли, пойти все? Представляете, в следующий раз увидимся – а у меня такие губы? А вдруг лопнут во время концерта? Да ладно! Кому нравится, колитесь! Но я вам не советую", – цитирует артистку "Собеседник".

Выступление Аллегровой в этот раз было скорее похоже на концерт с вставками интервью. Так, внезапно певица разоткровенничалась о любви. Она призвала всех, кто встретил свою вторую половину, ни в коем случае не терять ее. "Иной раз мы это делаем по большой маленькой глупости. Иногда нам хочется, отвернувшись, повернуться, но что-то не дает. А потом мы локти кусаем. Так вот иногда, наверное, надо оглянуться, повернуться, чтобы не потерять", – философски заключила Ирина Аллегрова.

Автор: 16 марта 2020, 08:51
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Аллегрова вышла на сцену в халате

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