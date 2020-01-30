Шнуров нашел неожиданную пользу коронавируса

Вспышку заболеваемости коронавирусом Шнуров прокомментировал
в стихотворной форме. Нет худа без добра, уверен исполнитель. По его словам,
из-за эпидемии опустели Лувр и Эрмитаж. Он призвал подписчиков путешествовать,
пока нет очередей.
Сейчас коронавирусом заражены около восьми тысяч человек во всем мире. Погибли 170, столько же излечились. На обследовании находятся несколько десятков тысяч человек.
В Китае из-за коронавируса на карантин закрыто несколько крупных городов, ограничено автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Людям предписано ходить в масках, за нарушение предусмотрена ответственность.
В России зараженных 2019-nCoV пока не выявлено. Власти предпринимают серьезные профилактические меры. В аэропортах проверяют каждого прибывшего из Китая. В четверг, 30 января, премьер-министр Михаил Мишустин закрыл границу России с Поднебесной.
Тем не менее, многие эксперты уверены, что до нашей страны эпидемия коронавируса все же доберется. Скорее всего, полагают специалисты, это произойдет в феврале. В зоне риска крупнейшие города страны: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и Хабаровск.
В Минздраве рассказали о тревожных симптомах. В ведомстве отметили, что у больных коронавирусом наблюдается легкое ОРВИ, пневмония, сепсис, в ряде случаев происходит заражение крови в тяжелой форме.
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае