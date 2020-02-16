"Чудо ждете?": жену Сергея Шнурова заподозрили в беременности

На фото, опубликованном в День всех Влюбленных в "Инстаграм" певца, Ольга Абрамова стоит спиной к камере. Россияне стали гадать, почему исполнитель предпочитает не демонстрировать лицо своей избранницы.
Некоторые подумали, что Сергей Шнуров развелся с четвертой супругой, а чтобы скрыть это, фотографирует других женщин. Есть и те, кто предположил, что Ольга Абрамова находится в положении и не хочет это афишировать.
"Чудо ждете? Поздравляем!", – написал один из фолловеров. Сам Сергей Шнуров слухи о беременности жены комментировать не стал.
Напомним, Сергей Шнуров был четырежды женат. С предыдущей супругой Матильдой музыкант прожил восемь лет. Поводом для развода стали многочисленные измены солиста, о которых женщина знала.
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