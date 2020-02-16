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"Чудо ждете?": жену Сергея Шнурова заподозрили в беременности

Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поклонники предположили, что молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка. Поводом для таких домыслов стал свежий снимок, которым поделился музыкант. 
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На фото, опубликованном в День всех Влюбленных в "Инстаграм" певца, Ольга Абрамова стоит спиной к камере. Россияне стали гадать, почему исполнитель предпочитает не демонстрировать лицо своей избранницы.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Некоторые подумали, что Сергей Шнуров развелся с четвертой супругой, а чтобы скрыть это, фотографирует других женщин. Есть и те, кто предположил, что Ольга Абрамова находится в положении и не хочет это афишировать.

"Чудо ждете? Поздравляем!", – написал один из фолловеров. Сам Сергей Шнуров слухи о беременности жены комментировать не стал.

Напомним, Сергей Шнуров был четырежды женат. С предыдущей супругой Матильдой музыкант прожил восемь лет. Поводом для развода стали многочисленные измены солиста, о которых женщина знала.

Автор: 16 февраля 2020, 04:41
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