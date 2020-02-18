"Бездарь первой категории": Андрей Разин оскалился на Сергея Шнурова из-за стихов

Не секрет, что лидер группы "Ленинград" в стихах выражает гражданскую позицию. Свои творения Сергей Шнуров публикует в "Инстаграм". Андрей Разин привел в качестве примера одно из них, где артист пишет, что "гордиться надо миром, не войной, культурой, а не армией баранов".
Разин обрушился на музыканта с критикой. По его словам, Шнуров – самый бездарный поэт всех времен и народов, сообщает Teleprogramma.pro. Свое мнение продюсер выразил в личном инстаграм-аккаунте. "Придумать такое мог только бездарь первой категории", – уверен шоумен. Шнуров – это ужас и несчастье России, считает он.
Судя по многочисленным нападкам, Разин ненавидит лидера "Ленинграда". Продюсер не раз посвящал Сергею Шнурову негативные посты в соцсети, а также вызывал его в суд за скандальные публичные высказывания.
Как писали "Дни.ру", Андрей Разин заявил, что будет и дальше "добивать" исполнителя во всех судах, хотя того защищают петербуржцы. При этом он назвал Сергея Шнурова "подонком" и "гнидой".
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