Постаревший Шнуров похвастался редким фото с молодой женой

Сергей Шнуров поделился снимком в "Инстаграм". Мужчина сверкнул дорогим украшением жены и написал довольно странный пост на тему любви ко всему простому.

Музыкант стихотворно высказался по поводу критики, слегка "потроллив" подписчиков. Мужчина поделился фотографией с отдыха, на которой он изображен топлесс. За шею его обнимает молодая жена Ольга Абрамова. На пальце у девушки блестит огромное кольцо, усыпанное камнями. Отметим, что Сергей Шнуров в свои 46 лет выглядит не лучшим образом – артист заметно постарел.

Последнее время поклонники отмечают, что лидер группы "Ленинград" испортился, а причиной называют деньги. До того как он попал в список Forbes, артист был ближе к народу и проще, отмечают фолловеры. Шнуров же клянется, якобы ничуть не изменился. "Я люблю, когда все по-простому, В отношениях, в понятиях, в еде. Без излишеств, как по Льву Толстому, Чтоб понятно было, для людей. Я не изменял своих пристрастий, Изменился, может, антураж", – заверяет в рифмованной форме музыкант.

Напомним, что после женитьбы на Ольше Абрамовой фронтмен "Ленинграда" перестал употреблять спиртные напитки. А перед Новым годом в одном из интервью пожелал себе "ребеночка". Кто знает, может, артист уже готовится к роли молодого отца.