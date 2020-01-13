Не мужчина и не женщина: известная артистка сделала заявление

Американская исполнительница Жанель Монэ сделала сенсационное заявление. Артистка сообщила, что считает себя небинарной персоной, то есть не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу, передает Teleprogramma.pro.
Напомним, Жанель Монэ выпустила три студийных альбома. Знаменитость также снялась в фильмах "Лунный свет", "Скрытые фигуры" и "Удивительный мир Марвена", передает телеканал "360".
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