К Игорю Крутому вернулась старая любовь

Много лет назад Игорь Крутой и Татьяна Рыбницкая были студентами одного музыкального училища в Кировограде. На курсе он являлся единственным мальчиком и никогда не был обделен женским вниманием, но в будущие супруги выбрал себе конкретную девушку и даже водил ее в ЗАГС. Однако свадьбы так и не состоялось. По словам Татьяны, когда они с Игорем решили подать заявление, ЗАГС был попросту закрыт.
Постепенно дороги влюбленных разошлись. Тем не менее, команде Андрея Малахова удалось найти Рыбницкую и пригласить в студию, где чествовали Игоря Крутого. Сестра продюсера отметила, что он влюбился в Татьяну, когда услышал, как она играет. Наконец та появилась в студии. Крутой встретил ее, а она вручила ему цветы. Бывшие влюбленные сумели преодолеть смущение и выглядели весьма довольными встречей.
"Я была скромной. Зато он болтал… Иногда мне плохие вещи говорил. Что у меня глаза, как у коровы. Я домой приходила и плакала", – непосредственно рассказала Татьяна Рыбницкая. Игорь Крутой немедленно отреагировал: "Да я любя!.." Первая любовь музыканта тепло поздоровалась с его сестрой и поприветствовала мать.
Она рассказала о своей жизни. После окончания училища Татьяна продолжила заниматься музыкой. Сейчас она живет в Канаде, у нее есть частная музыкальная школа, где она преподает детям. Рыбницкая занимается каждый день, поддерживая форму. У нее есть любимый мужчина, она обожает рыбачить. Рыбницкая призналась, что довольна, как сложилась ее жизнь.
Впрочем, гвоздем программы стало знакомство первой любви Игоря Крутого с его супругой Ольгой. Встреча выдалась немного неловкой. Однако Татьяна быстро разрядила обстановку, сказав, что Игорь сидит между "первой" и "последней" возлюбленными в своей жизни. А потом в студии появился и муж Татьяны.
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