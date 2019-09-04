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Принц Гарри устал от забот о первенце

Принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Герцог Сассекский рассказал о трудностях отцовства. Принц Гарри отметил, что только сейчас выспался с момента рождения сына Арчи.
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6 сентября наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнится четыре месяца. Молодой отец приехал в Нидерланды для презентации своей новой компании.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

За это время герцогу и герцогине Сассекским пришлось не легко. Арчи доставил им немало хлопот и забот. В частности, принц Гарри с супругой пережили множество бессонных ночей. Меган Маркл баюкает сына без помощи няни, привлекая к этому занятию и мужа.

Но наконец-то принц Гарри смог выспаться. В этом он признался по прибытии регулярным рейсом в Амстердам в качестве инициатора нового проекта "Travalyst" по экотуризму. Внук Елизаветы II провел ночь в полной тишине в шикарном гостиничном номере.

Перед вступительной речью о своей программе принц Гарри пошутил, что это был лучший сон за последние четыре месяца, сообщает HELLO! Возможно, молодой отец специально приехал в город заранее, чтобы выспаться.

При этом герцог Сассекский утверждает, что в этот же вечер ему надо было тщательно обдумать критерии своей компании. Напомним, что "Travalyst" – первый проект принца Гарри и Меган Маркл на благотворительной основе, после того, как в начале этого года они отделились от общего фонда с герцогами Кембриджскими.

Автор: 4 сентября 2019, 21:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви принца Гарри и Меган Маркл

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