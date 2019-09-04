Принц Гарри устал от забот о первенце

6 сентября наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнится четыре месяца. Молодой отец приехал в Нидерланды для презентации своей новой компании.
За это время герцогу и герцогине Сассекским пришлось не легко. Арчи доставил им немало хлопот и забот. В частности, принц Гарри с супругой пережили множество бессонных ночей. Меган Маркл баюкает сына без помощи няни, привлекая к этому занятию и мужа.
Но наконец-то принц Гарри смог выспаться. В этом он признался по прибытии регулярным рейсом в Амстердам в качестве инициатора нового проекта "Travalyst" по экотуризму. Внук Елизаветы II провел ночь в полной тишине в шикарном гостиничном номере.
Перед вступительной речью о своей программе принц Гарри пошутил, что это был лучший сон за последние четыре месяца, сообщает HELLO! Возможно, молодой отец специально приехал в город заранее, чтобы выспаться.
При этом герцог Сассекский утверждает, что в этот же вечер ему надо было тщательно обдумать критерии своей компании. Напомним, что "Travalyst" – первый проект принца Гарри и Меган Маркл на благотворительной основе, после того, как в начале этого года они отделились от общего фонда с герцогами Кембриджскими.
Популярные темы форума
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
Я почувствую когда начну рожать?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
хочу, чтоб снизили возраст уголовной ответственности для малолетних преступников