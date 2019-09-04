"Не позорь!": Крутой обратился к оголившейся 16-летней дочке

Игорь Крутой, как и другие отечественные знаменитости, проводил в школу дочь Александру, живущую в Америке. Интересно, что оба, и композитор и его наследница, для важного дня оделись совсем не так, как это принято в России.

В России принято для Дня знаний готовиться основательно. Чем ближе важный день, тем сильнее суетятся родители школьников: разыскивают праздничную одежду или новую форму, закупаются канцелярскими принадлежностями, ранцами и прочими предметами, без которых учиться невозможно. Отдельная статья расходов отводится на букет для любимой учительницы.

Совсем иначе обстоят дела в США. Игорь Крутой, у которого дети живут в Америке, опубликовал в Instagram ролик. На виде он и его 16-летняя дочь Александра идут в школу. "Веду мою Сашку в школу!" – объявил Игорь Крутой. Продюсер одет в толстовку и кепку. Определенно, ни о каком официозе и речи не идет. "Да, первый день школы", – ответила ему Александра, жуя жвачку.

Игорь Крутой перехватил инициативу: "Отдаю последние ЦУ: хорошо учись, не позорь папу... Ну, вот она в таком виде..." Дальше объектив перемещается с лиц отца и дочери на Александру. Видно, что на юной девушке красная короткая кофточка, оголяющая живот, и шорты. "Похоже, она уже не позорит меня, процесс начался..." – со смехом прокомментировал Крутой.

Дальше он отметил, что Александра пошла в 11 класс. Вот только для наследницы продюсера это не последний учебный год. "Да. два года осталось, уже немного", – лениво констатировала, перекатывая жвачку во рту, Саша. "Дай слово, что будешь хорошо учиться!" – обратился к наследнице Игорь Крутой. Та послушно пообещала.

"Что еще? Ты поступишь дальше?" – допытывался продюсер у дочери. Она ответила: "Конечно! В хороший университет поступлю, я надеюсь". И тут папа и дочь добрались до учебного заведения. На заднем фоне слышится иностранная речь учеников. "Ну все, я тебя люблю!" – простился с дочкой Игорь Крутой, поцеловав ее в щечку, затем опустил телефон.

Однако запись не закончилась. "Пап, мне заходить? ОК! Я тебя люблю!" – обратилась к отцу Александра. Тот со смехом отреагировал: "Ты думала еще не идти в школу?! Ну все, проводил Сашку в школу", – заключил в камеру Игорь Крутой.